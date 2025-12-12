Η ΕΣΗΕΑ στο πλευρό του Πάσχου Μανδραβέλη

Μέσω ανακοίνωσής της σήμερα (12/12), η ΕΣΗΕΑ τοποθετήθηκε ανοιχτά στο πλευρό του δημοσιογράφου Πάσχου Μανδραβέλη με αφορμή τις απειλές που κατήγγειλε ότι δέχτηκε.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, ο αρθρογράφος Πάσχος Μανδραβέλης κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του, λόγω της τοποθέτησής του για την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά της, η ΕΣΗΕΑ σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον συνάδελφο Πάσχο Μανδραβέλη ο οποίος δέχεται απειλές για τη ζωή του. Η ΕΣΗΕΑ δηλώνει προς όσους πιστεύουν ότι με ψευτοπαλικαρισμούς θα εμποδίσουν την κριτική και την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ας είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν πτοούνται και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους».