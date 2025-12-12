ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΕΣΗΕΑ στο πλευρό του Πάσχου Μανδραβέλη
Ειδήσεις
16:25 - 12 Δεκ 2025

Η ΕΣΗΕΑ στο πλευρό του Πάσχου Μανδραβέλη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσω ανακοίνωσής της σήμερα (12/12), η ΕΣΗΕΑ τοποθετήθηκε ανοιχτά στο πλευρό του δημοσιογράφου Πάσχου Μανδραβέλη με αφορμή τις απειλές που κατήγγειλε ότι δέχτηκε. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, ο αρθρογράφος Πάσχος Μανδραβέλης κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του, λόγω της τοποθέτησής του για την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά της, η ΕΣΗΕΑ σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον συνάδελφο Πάσχο Μανδραβέλη ο οποίος δέχεται απειλές για τη ζωή του. Η ΕΣΗΕΑ δηλώνει προς όσους πιστεύουν ότι με ψευτοπαλικαρισμούς θα εμποδίσουν την κριτική και την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ας είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν πτοούνται και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανικό: «Περιορισμένη εκεχειρία» πρότεινε ο Ερντογάν σε συνάντησή του με τον Πούτιν
Ειδήσεις

Ουκρανικό: «Περιορισμένη εκεχειρία» πρότεινε ο Ερντογάν σε συνάντησή του με τον Πούτιν

Ο πόλεμος της… κουμπαριάς
Ανεμοδείκτης

Ο πόλεμος της… κουμπαριάς

Χνάρης (ΠΑΣΟΚ) στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία αρμοδιότητα δεν είχα για καταμέτρηση ζώων και επιδοτήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Χνάρης (ΠΑΣΟΚ) στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία αρμοδιότητα δεν είχα για καταμέτρηση ζώων και επιδοτήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς
Ειδήσεις

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/06/2026 - 18:55

Ζωντανά από το Καλέντζι Αχαΐας: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 18:45

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:42

Ρούτε: 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Ιταλία για επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:47

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 16:44

BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:26

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Πολιτική
24/06/2026 - 16:20

Θεοδωρικάκος: Διάλογος με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να μειωθούν οι τιμές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:18

Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:04

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Πολιτική
24/06/2026 - 15:54

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:47

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:43

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 15:29

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/06/2026 - 15:23

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Πολιτική
24/06/2026 - 15:08

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Οικονομία
24/06/2026 - 14:51

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ