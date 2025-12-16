Υποκλοπές: Η ΕΥΠ πίσω από τα δεδομένα του Predator σύμφωνα με τον Βαξεβάνη

Την εκτίμηση ότι η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών συνιστά υπόθεση κατασκοπείας και ότι υπήρχε κοινός βραχίονας μεταξύ ΕΥΠ και Predator εξέφρασε ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Documento, Κώστας Βαξεβάνης, καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, όπου συνεχίζεται η δίκη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Για πρώτη φορά, ο κ. Βαξεβάνης αποκάλυψε ότι οι πηγές των πληροφοριών για τα δημοσιεύματά του, που αφορούσαν την παρακολούθηση συγκεκριμένων στόχων, προήλθαν από άτομα με πρόσβαση στην ΕΥΠ, οι οποίες στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από το πόρισμα της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε πώς ξεκίνησε να ασχολείται με την υπόθεση, σημειώνοντας ότι η ενασχόλησή του χρονολογείται από το 2019. Όπως εξήγησε, η εταιρεία Predator ήρθε στην Ελλάδα το 2020. «Μαθαίνουμε ότι στόχος είναι ο Ανδρουλάκης και ο Κουκάκης. Αρχίζουμε να ψάχνουμε την υπόθεση. Λάβαμε γνώση των αποτελεσμάτων του Citizen Lab και ξεκινήσαμε να ερευνούμε την εταιρεία», κατέθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Βαξεβάνης τόνισε ότι η έρευνα ξεκίνησε από ανοιχτές πηγές, οδηγώντας σε σοκαριστικές αποκαλύψεις. «Ολοκληρώθηκε μία ανοιχτή επιχείρηση κατασκοπείας της χώρας. Οι εργαζόμενοι είναι έξι Ισραηλινοί, δεν είναι τυχαία πρόσωπα και ανήκουν σε ομάδες κατασκοπείας του ισραηλινού στρατού», υπογράμμισε.

Κατά την κατάθεσή του, έκανε επίσης σαφή αναφορά σε έναν «κοινό βραχίονα», σημειώνοντας ότι πολλοί από τους στόχους του Predator ήταν ταυτόχρονα και στόχοι της ΕΥΠ. Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι παρακολουθούνταν υπουργοί, αρχηγοί ΓΕΣ και δικαστές. «Αυτό αποδεικνύει μία συναλλαγή του κράτους με τα θύματα του Predator», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βαξεβάνης πρόσθεσε ότι «πολλοί στόχοι είναι κοινοί. Όταν μετά τη δημοσίευση ονομάτων δημοσίευσα και συνομιλίες, τα χαρτιά που πήρα είχαν προέλευση από την ΕΥΠ». Σε ερώτηση της προέδρου αν τα στοιχεία προέρχονταν από νόμιμες επισυνδέσεις, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι τα δεδομένα προήλθαν από την ΕΥΠ.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε ακόμη τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση: «Στήθηκε όλο αυτό για να δημιουργηθούν εκβιασμοί. Όλο το σύστημα βρίσκεται υπό εκβιασμούς από το Predator. Όταν έχω δει βίντεο με υπουργό σε στιγμές που δεν είναι δημόσιες ούτε ιδιωτικές, γιατί αυτός παραμένει στην κυβέρνηση; Ο κ. Χατζηδάκης παρακολουθείται από την ΕΥΠ, αλλά ούτε ο ίδιος ζητά απαντήσεις, ούτε ο διοικητής της ΕΥΠ, ούτε ο Πρωθυπουργός παίρνει μέτρα».

Στη συνέχεια κατέθεσε ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Γιάννης Σουλιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι η αφορμή για την έρευνά του ήταν το πόρισμα του Citizen Lab. «Η ενασχόλησή μου ήταν κυρίως στο ρεπορτάζ που αφορούσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το σύστημα Tetra, που σχετίζεται με το Λαβράνο», δήλωσε. Επιπλέον, τόνισε ότι γνωρίζει τη διαχρονική σχέση της εταιρείας Κρίκελ με το ΠΡΟΠΟ και τη συμμετοχή της σε νέο σύστημα επισυνδέσεων της ΕΥΠ, παρά την εμφάνιση ιταλικής εταιρείας.

Τέλος, κατέθεσε και ο Νικόλαος Παπάζογλου, πρώην συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, εξηγώντας πώς έγινε ο έλεγχος του κινητού του πολιτικού από αρμόδια υπηρεσία. Ο μάρτυρας σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ενώ την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ την έμαθε ταυτόχρονα με όλη την Ελλάδα.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο, με την παρουσία νέων μαρτύρων, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών.