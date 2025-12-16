Κυψέλη: Προκαταρκτική έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας για τον τραυματισμό μαθήτριας - Βαριές κατηγορίες στη 16χρονη

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Εν τω μεταξύ, υπό κατάληψη τελεί από το πρωί της Τρίτης (16/12) το σχολείο στην Κυψέλη στο οποίο έλαβε χώρα το αιματηρό συμβάν. «Ζητάμε να φύγει η κοπέλα που έβγαλε το μαχαίρι», λένε οι μαθητές που αρνούνται να μπουν για μάθημα.

Δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε στη 16χρονη

Νωρίτερα η ανήλικη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ανηλίκων και της ασκήθηκε ποινική δίωξη για: απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, οπλοχρησία.

Η 16χρονη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί.