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Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά: Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα σήμερα
Ειδήσεις
10:18 - 21 Δεκ 2025

Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά: Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα σήμερα

Reporter.gr Newsroom
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Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται σήμερα η αγορά, καθώς τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν κανονικά στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου ωραρίου.

Η Κυριακή 21 Δεκεμβρίου προσφέρει στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για τις τελευταίες αγορές δώρων, αλλά και για την προμήθεια βασικών αγαθών, με την εμπορική κίνηση να εντείνεται όσο πλησιάζουν οι ημέρες των γιορτών.

Δεύτερη Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα

Η σημερινή ημέρα αποτελεί τη δεύτερη από τις τρεις Κυριακές του εορταστικού προγράμματος, κατά τις οποίες η αγορά παραμένει ανοιχτή. Η τρίτη και τελευταία Κυριακή πριν την ολοκλήρωση του έτους είναι προγραμματισμένη για τις 28 Δεκεμβρίου.

Το διευρυμένο ωράριο αποσκοπεί στη μείωση του συνωστισμού των τελευταίων ημερών και στη διευκόλυνση τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών του εμπορίου.

Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων

Αθήνα – Πειραιάς

  • 11:00 – 16:00: Μικρά και μεσαία εμπορικά καταστήματα
  • 11:00 – 18:00: Πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες

Θεσσαλονίκη

  • 11:00 – 18:00

Το παραπάνω ωράριο έχει προταθεί από τους εμπορικούς συλλόγους, με τη διευκρίνιση ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από κατάστημα σε κατάστημα, ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης.

Ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ

Κανονικά θα λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς όλες οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν ανοιχτές.

Το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται από τις 11:00 έως τις 20:00.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις, γι’ αυτό συνιστάται στους καταναλωτές να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος που επιθυμούν να επισκεφθούν.

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