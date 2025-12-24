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Προφυλακιστέοι και οι 12 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία
Ειδήσεις
14:29 - 24 Δεκ 2025

Προφυλακιστέοι και οι 12 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε σχολεία της Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας και στα Άνω Πατήσια.  

Μέλη του κυκλώματος είναι έξι ενήλικες και έξι ανήλικοι. Ενδεικτικά, ο φερόμενος ως αρχηγός έχει ηλικία μόλις 20 ετών και ο φερόμενος ως υπαρχηγός μόλις 19 ετών.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην ανάγκη προφυλάκισής τους, καθώς τα στοιχεία εις βάρος τους ήταν πολλά. Μεταξύ αυτών, και οι διάλογοι στους οποίους ακούγονται τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να δίνουν εντολές σε ανηλίκους.

Οι κατηγορούμενοι από την μεριά τους αρνήθηκαν πως έκαναν διακίνηση, ισχυριζόμενοι ότι και οι ίδιοι είναι χρήστες.

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