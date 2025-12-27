Αλλεπάλληλες επιχειρήσεις του Λιμενικού νότια της Κρήτης: Διάσωση 209 μεταναστών

Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεχόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση συνολικά 209 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους καθώς και σε αλιευτικό σκάφος.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τις απογευματινές ώρες σήμερα εντοπίστηκαν 31 αλλοδαποί που βρίσκονταν σε λέμβο, από διερχόμενο φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση, κατά την οποία 47 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Τέλος, κατά τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας και υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο δανικής σημαίας στο λιμάνι της Γαύδου.