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Ρέθυμνο: Μία σύλληψη για προσφορά αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους
Ειδήσεις
21:38 - 27 Δεκ 2025

Ρέθυμνο: Μία σύλληψη για προσφορά αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ρέθυμνο συνελήφθη μια ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και αφορά μια 24χρονη γυναίκα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός 51χρονου άνδρα για την ίδια παράβαση.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν σερβιριστεί αλκοολούχα ποτά σε τέσσερις ανήλικους, με αποτέλεσμα η γυναίκα που ήταν προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος να συλληφθεί, ενώ κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία.

Την προανάκριση για την υπόθεση αναλαμβάνει η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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