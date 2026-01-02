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Τροχαία Αττικής: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παραβάσεις το Δεκέμβριο
Ειδήσεις
15:46 - 02 Ιαν 2026

Τροχαία Αττικής: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παραβάσεις το Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Τον Δεκέμβριο του 2025, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατέγραψε συνολικά 31.375 παραβάσεις στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της για την τροχονομική αστυνόμευση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Από αυτές, 284 αφορούσαν πλημμελήματα.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις περιλάμβαναν:

  • 1.314 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (εκ των οποίων 60 σε βαθμό πλημμελήματος)

  • 3.453 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας

  • 291 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

  • 512 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

  • 1.271 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

  • 1.698 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

  • 27 για επικίνδυνους ελιγμούς

Κατά την ίδια περίοδο, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν συνολικά 546 τροχαία ατυχήματα με 607 παθόντες, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

  • 10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς

  • 6 σοβαρά με 6 σοβαρά τραυματίες

  • 530 ελαφρά με 591 ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και οι παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Επιπλέον, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε στη σοβαρότητα πολλών τραυματισμών.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) επισημαίνει ότι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ασφαλή μετακίνηση και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

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