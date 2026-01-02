Τροχαία Αττικής: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παραβάσεις το Δεκέμβριο

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις περιλάμβαναν:
-
1.314 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (εκ των οποίων 60 σε βαθμό πλημμελήματος)
-
3.453 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας
-
291 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
-
512 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
-
1.271 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
-
1.698 για μη χρήση προστατευτικού κράνους
-
27 για επικίνδυνους ελιγμούς
Κατά την ίδια περίοδο, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν συνολικά 546 τροχαία ατυχήματα με 607 παθόντες, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
-
10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς
-
6 σοβαρά με 6 σοβαρά τραυματίες
-
530 ελαφρά με 591 ελαφρά τραυματίες
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και οι παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Επιπλέον, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε στη σοβαρότητα πολλών τραυματισμών.
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) επισημαίνει ότι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ασφαλή μετακίνηση και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.