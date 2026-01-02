ΕΑΑ: Η Λίνδος η θερμότερη περιοχή για το 2025 – Το Μαυρολιθάρι Φωκίδος η ψυχρότερη

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Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επεξεργάστηκε τα δεδομένα από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr και υπολόγισε τη μέση θερμοκρασία του 2025, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του έτους. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα.

Η Λίνδος στη Ρόδο αναδείχθηκε ως η θερμότερη περιοχή της Ελλάδας για το 2025, με μέση θερμοκρασία 21,9°C, ενώ ακολουθεί το Καστελλόριζο με 21,7°C. Στον αντίποδα, η ψυχρότερη περιοχή ήταν το Μαυρολιθάρι Φωκίδας, με μέση θερμοκρασία 10°C.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την Αττική: οι δύο θερμότερες περιοχές της περιοχής είναι η Νέα Σμύρνη και το νησί της Ύδρας. Στη λίστα εμφανίζεται επίσης και το κέντρο της Αθήνας, με τις Πατήσια να συγκαταλέγονται στις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τη διαφορά κλίματος ανάμεσα στις παράκτιες και τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, αλλά και τη θερμική επιβάρυνση του αστικού περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά:

Ελλάδα

1. Οι θερμότερες περιοχές (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου) Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου) Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου) Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου) Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου)

2. Οι ψυχρότερες περιοχές (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου) Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου) Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου) Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου) Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)

Αττική

1. Οι θερμότερες περιοχές για το 2025 (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)

Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)

Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)

2. Οι ψυχρότερες περιοχές για το 2025 (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):