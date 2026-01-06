Πάτρα: Στον Εισαγγελέα τρία άτομα για τον θάνατο 31χρονου σε μπαρ

Τρεις από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στον θάνατο 31χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής σε μπαρ στο κέντρο της Πάτρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στην Ασφάλεια Πατρών, γνωρίζοντας ότι ήταν καταζητούμενοι και ότι σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Μετά τη σύλληψή τους, θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Πάτρας για να ασκηθούν ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Εκεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.