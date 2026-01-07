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Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Ειδήσεις
12:55 - 07 Ιαν 2026

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ την Τετάρτη (7/1).  

Ενώ, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)

  • Στην Ήπειρο
  • Στην Αιτωλοακαρνανία
  • Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)
  • Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)
  • Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

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