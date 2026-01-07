Φλωρίδης: Δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής υπουργών παρακάμπτοντας το άρθρο 86

«Δεν ετέθη ζήτημα παραπομπής υπουργών για το άρθρο 86 από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δεν έχει καταλυθεί το σύνταγμα της χώρας. Τα ζητήματα του πως λειτουργεί η Ελλάδα τα καθορίζει το ελληνικό σύνταγμα και σε κάθε περίπτωση τα ελληνικά δικαστήρια, δεν τα καθορίζει άλλος», τόνισε σήμερα ο Γιώργος Φλωρίδης

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό των Παραπολιτικών ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτιμώντας ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή διαλόγου, από τη στιγμή που -σύμφωνα με τον ίδιο- έχει ήδη ικανοποιηθεί η πλειοψηφία των αιτημάτων των αγροτών.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτόφωρα, ο υπουργός τόνισε ότι αυτό αποτελεί δουλειά των αρχών -της Αστυνομίας δηλαδή και της Δικαιοσύνης- με βάση τη νομοθεσία και όχι της κυβέρνησης.

«Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση η οποία χρειάζεται ψυχραιμία. Η κυβέρνηση έχει δείξει την απαιτούμενη ψυχραιμία και κυρίως έχει δείξει τη διάθεση της να λυθούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν», σχολίασε.

Παράλληλα, ο υπουργός ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει παραπομπή υπουργών από την Ευρωπαία Εισαγγελέα παρακάμπτοντας το άρθρο 86 του συντάγματος, απαντώντας χαρακτηριστικά ότι:

«Όχι, ούτε μια στο δισεκατομμύριο. Δεν έχει καταλυθεί το σύνταγμα της χώρας. Τα ζητήματα του πως λειτουργεί η Ελλάδα τα καθορίζει το ελληνικό σύνταγμα και σε κάθε περίπτωση τα ελληνικά δικαστήρια, δεν τα καθορίζει άλλος αλλά ούτε ετέθη ποτέ τέτοιο ζήτημα. Όσες φορές ήρθε η ευρωπαία Εισαγγελέας τέτοιο ζήτημα δεν έθεσε».

Παράλληλα, όσον αφορά μια πιθανή μεταστροφή των αγροτών ως προς την πολιτική τους στάση και την πιθανότητα να έχουν «γυρίσει την πλάτη» στη ΝΔ, ο κ. Φλωρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος διαχωρίζοντας τις τωρινές κινητοποιήσεις των αγροτών από την επιλογή που θα κάνουν σε περίπτωση εκλογικής αναμέτρησης.

Κλείνοντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κλήθηκε να σχολιάσει και τις εξελίξεις αναφορικά με το διαφαινόμενο «κόμμα Καρυστιανού».

«Εάν και όταν υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα με όνομα, πολιτική ταυτότητα, πρόσωπα και τα λοιπά τότε αυτό θα γίνει αντικείμενο συνολικής πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά μέχρι τότε δεν σχολιάζω κάτι που δεν υπάρχει», τόνισε καταλητικά.