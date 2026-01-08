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Στοιχεία σοκ για τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα - Τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους στη δουλειά το 2025
Εργασιακά
15:16 - 08 Ιαν 2026

Στοιχεία σοκ για τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα - Τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους στη δουλειά το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Αποκαλυπτικά της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους στην Ελλάδα, είναι τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν για το 2025 από τη διαρκή, ανεξάρτητη έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ. 

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που παρουσιάζει η σχετική έρευνα, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους στη δουλειά, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά.

Επισημαίνεται ότι τα τελικά στοιχεία θα ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ή δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές έως σήμερα.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, αναφέρει:
«Πλήρως απογοητευτική και τρομακτική, αλλά απολύτως αναμενόμενη καθώς ορίζεται από τις αντεργατικές πολιτικές με κορωνίδα την 13ωρη εργασία την ημέρα και την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εικόνα των θανάτων στην εργασία για το 2025 στη χώρα μας και χαρακτηρίζεται με τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς όρους ως ανθρωπιστική κρίση. Επιδεινώνεται από τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συστηματική υποκαταγραφή και την ανυπαρξία τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Η κλιμάκωση ήταν κάτι που προβλέψαμε από το 2022, ενώ είχαμε εκτιμήσει από τον Μάρτιο του 2025 το σπάσιμο του ορίου των 200 θανάτων για το 2025. Δυστυχώς ο πρόσφατος εργασιακός νόμος, αντί να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, εισάγει ρυθμίσεις που κάνουν τον εργασιακό βίο στη χώρα μας ακόμα πιο αφόρητο».

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