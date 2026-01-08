Η Ιταλία στο ρόλο του ρυθμιστή: Κοντά στο «ναι» για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur

Η ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη από τη νέα χρηματοδότηση που υποσχέθηκαν οι Βρυξέλλες προς τους Ευρωπαίους αγρότες και αφήνει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να δώσει την καθοριστική της ψήφο υπέρ της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μπλοκ της Mercosur στη Λατινική Αμερική.

Ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας των κρατών-μελών την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε ότι η Ρώμη βλέπει θετικά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει τη συμφωνία πιο αποδεκτή. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία, ιδιαίτερα για τους εξαγωγείς τροφίμων.

«Η Ιταλία δεν άλλαξε ποτέ στάση: πάντοτε υποστηρίζαμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας», δήλωσε ο Ταγιάνι. Ωστόσο, η ιταλική πλευρά αποφεύγει ακόμη να δεσμευτεί ανοιχτά υπέρ της ψήφου «ναι». Αντιθέτως, πιέζει για αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας, ώστε να προστατευτεί η ευρωπαϊκή αγροτική αγορά από πιθανή εισροή φθηνών προϊόντων από τη Νότια Αμερική.

Η στάση της Ρώμης είναι καθοριστική: για να εγκριθεί η συμφωνία απαιτείται ειδική πλειοψηφία 15 από τα 27 κράτη-μέλη που να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Με το δημογραφικό της βάρος, η Ιταλία λειτουργεί ως «ψήφος-κλειδί». Αν και η Γαλλία και η Πολωνία εξακολουθούν να αντιδρούν, δεν διαθέτουν τους αριθμούς για να μπλοκάρουν τη συμφωνία, εφόσον η Ιταλία συνταχθεί με το φιλο-Mercosur στρατόπεδο υπό τη Γερμανία.

Η Ρώμη χαιρέτισε το πακέτο πρόσθετων μέτρων της Επιτροπής —συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών προστασίας της αγροτικής αγοράς και νέων δημοσιονομικών δεσμεύσεων— χαρακτηρίζοντάς το «το πιο ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε εμπορική συμφωνία της ΕΕ». Ο Λολομπρίτζιντα έκανε λόγο για «εξαιρετική ευκαιρία», επισημαίνοντας ότι οι ρήτρες για τις γεωγραφικές ενδείξεις θα προστατεύσουν ιταλικά προϊόντα-σύμβολα από απομιμήσεις, βάζοντας τέλος σε φαινόμενα όπως το «Parmesão».

Παρά τη θετική στροφή, η Ιταλία ζητά περαιτέρω αυστηροποίηση των safeguards: μείωση του ορίου ενεργοποίησης ελέγχων στις εισαγωγές βοείου κρέατος και πουλερικών από το 8% στο 5%. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε ήδη «τραβήξει χειρόφρενο» πριν τα Χριστούγεννα, οδηγώντας την Επιτροπή να προτείνει πρόωρη πρόσβαση σε έως 45 δισ. ευρώ αγροτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Η τελική απόφαση πλέον φαίνεται να περνά από τη Ρώμη.