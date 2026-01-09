Θεοχάρης: «Ο ΕΟΠΑΕ αποτελεί μεταρρύθμιση-τομή για τις εξαρτήσεις» – Πώς απαντά η διοίκηση στις καταγγελίες των εργαζομένων

Ως «μεταρρύθμιση-τομή» χαρακτηρίζει ο κ. Αθανάσιος Θεοχάρης, πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό για τις Εξαρτήσεις, σημειώνοντας ότι «ήρθε για να καλύψει μία ουσιαστική και πραγματική ανάγκη», αλλάζοντας «τη φιλοσοφία στο πώς αντιμετωπίζεται πλέον η εξάρτηση».

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για τις αλλαγές στον χώρο της απεξάρτησης, επικοινωνήσαμε με τον κ. Θεοχάρη, ο οποίος δέχτηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του υποβάλλαμε γραπτώς, προκειμένου να κατατεθεί η επίσημη θέση του Οργανισμού σχετικά με το εάν ο νέος αυτός φορέας έχει δικαιώσει τους λόγους ίδρυσής του, αλλά και σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν προκύψει και την κριτική που δέχεται η διοίκηση από μέρος των εργαζομένων, όπως αποτυπώθηκε και μέσα από την έρευνα του «R».

Όσον αφορά την αναγκαιότητα του ΕΟΠΑΕ, ο κ. Θεοχάρης αναφέρει ότι «μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων, η εξάρτηση δεν αντιμετωπιζόταν συνολικά, υπήρχε κατακερματισμός των υπηρεσιών από φορείς και οργανισμούς, χωρίς την απαραίτητη διασύνδεση μεταξύ τους, αλλά και χωρίς τη διασύνδεση με το σύστημα υγείας. Έτσι, δεν υπήρχε η απαραίτητη θεραπευτική συνέχεια, χάνοντας τον ασθενή κατά τη θεραπευτική διαδικασία».

Ωστόσο, «η ολιστική προσέγγιση του ΕΟΠΑΕ αποτελεί παράδειγμα αναφοράς σε διεθνείς οργανισμούς αλλά και την διεθνή επιστημονική κοινότητα», υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως αυτό καθιστά την Ελλάδα «παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών, ώστε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν».

«Ο ΕΟΠΑΕ, ως δημόσιος φορέας, παρέχει δωρεάν απεξάρτηση και διασφαλίζει τα προγράμματα να λειτουργούν με επιστημονικά αποδεκτό και τεκμηριωμένο τρόπο, στη βάση των σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και επιστημονικών πρακτικών και στη βάση της θεμελιώδους αρχής του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων», εξηγεί ακόμη, συμπληρώνοντας ότι:

«Με τον νέο νόμο στον ΕΟΠΑΕ υπάγονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης, περισσότερες από 300 δομές και προγράμματα σε όλη τη χώρα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών από την πρόληψη, τη μείωση της βλάβης, την αποτοξίνωση, τη φαρμακευτική θεραπεία, την κοινωνική επανένταξη, την κατάρτιση, επαγγελματική και ατομική ενδυνάμωση και υποστήριξη της οικογένειας».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει πως ο νέος φορέας «έχει πλέον τη συνολική εικόνα του προβλήματος και αναλαμβάνει για πρώτη φορά στη χώρα μας την χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τις εξαρτήσεις και την σύνταξη και υλοποίηση του Εθνικού Σχέδιου Δράσης με σαφείς δείκτες αξιολόγησης και προϋπολογισμένες παρεμβάσεις.»

«Πρέπει να ξέρουμε τι πληρώνεται από το κράτος και πως αποδίδει. Οφείλουμε να αποδίδουμε στον πολίτη διαφάνεια και αποδοτικότητα από την παροχή υπηρεσιών», τονίζει, μεταξύ άλλων.

Ακολουθούν οι πλήρεις απαντήσεις του κ. Θεοχάρη

1. Υπάρχουν διαθέσιμα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τους ωφελούμενους – λήπτες των υπηρεσιών του ΕΟΠΑΕ; Έχετε παρατηρήσει κάποια αριθμητική διαφοροποίηση εντός του διαστήματος που λειτουργεί ο Οργανισμός σε σχέση με τα παλαιότερα στοιχεία;

Φυσικά και υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα συνολικά ανά διεύθυνση και ανά δομή, πρόγραμμα και υπηρεσία. Ως ενιαία οργανωτική οντότητα ο Οργανισμός έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα και στοιχεία που του επιτρέπουν να έχει τη συνολική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και του προβλήματος των εξαρτήσεων στη χώρα. Τα αριθμητικά δεδομένα συνολικά δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν καθώς όλες οι δομές και υπηρεσίες συνέχισαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους από την πρώτη μέρα. Αυτό που διαφοροποιείται είναι ότι με τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Α.Ε. καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστημα λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την παροχή όλων ανεξαιρέτως των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών απεξάρτησης. Ο ασθενής – ωφελούμενος πλέον πλοηγείται στο σύστημα των υπηρεσιών και παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η θεραπευτική του πορεία και οι δυνατότητες του συστήματος για την κάλυψη των αναγκών του. Οι επαγγελματίες επικοινωνούν συντονισμένα μεταξύ τους, στη βάση του θεραπευτικού πλουραλισμού και της προσφοράς όλων των επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων και πρωτοκόλλων. Συνεπώς, καθώς η εξάρτηση είναι μία χρόνια και πολλές φορές υποτροπιάζουσα νόσος, κανένας ωφελούμενος δεν χάνεται κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα να αναφέρουμε, ότι το 2025 αναμένεται η Διεύθυνση Πρόληψης και Ενημέρωσης να έχει περισσότερες από 250.000 επαφές με ωφελούμενους, με 10.000 δράσεις σε σχολεία και κοινότητες. Η Διεύθυνση Προγραμμάτων Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της βλάβης αναμένεται να κλείσει το έτος με περισσότερες από 130.000 επαφές με εξαρτημένα άτομα στο πεδίο, τη διανομή περισσότερων από 1.300.000 συρίγγων αλλά και την πρόληψη και αποτροπή 240 θανάτων από υπερδοσολογία. Αντίστοιχα, σε θεραπεία βρίσκονται 12.440 ωφελούμενοι αυτή τη στιγμή στα προγράμματα του ΕΟΠΑΕ. Το 2026 με την έναρξη λειτουργίας των νέων δομών και υπηρεσιών που προστίθενται στην φαρέτρα του ΕΟΠΑΕ, το έργο του Οργανισμού θα είναι ακόμη πιο διευρυμένο επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη σε υπηρεσίες αντιμετώπισης εξαρτήσεων και απεξάρτησης.

2. Το 2020, όταν αναλάβατε πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, υπήρχαν λίστες αναμονής; Και ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Καμία λίστα αναμονής δεν υπήρχε όταν ανέλαβα την διοίκηση του τότε ΟΚΑΝΑ το 2020. Μπορεί να υπήρχαν κάποια θέματα από πλευράς διαδικασίας εισαγωγής (πχ αναμονή για εξετάσεις ή αξιολόγηση άλλων ιατρικών ειδικοτήτων), αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν στην ρίζα τους. Δόθηκε από την αρχή έμφαση στην άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι εν μέσω covid-19 δεν διεκόπη η παροχή υπηρεσιών, συνέχισαν να παρέχονται αδιάλειπτα. Μέσω των βελτιώσεων που προωθήθηκαν, η ένταξη των ατόμων που επιθυμούν να ενταχθούν σε θεραπεία, πλέον πραγματοποιείται, αφού γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, εντός 10-15 ημερών. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση.

Αντιθέτως διευρύνθηκαν και τα κριτήρια κατ’ εξαίρεση ένταξης σε θεραπεία, καθώς η σύγχρονη αντίληψη που υιοθετήσαμε επιβάλει την άμεση αντιμετώπιση με απόλυτο σεβασμό στην ανάγκη του κάθε ανθρώπου που έρχεται να αιτηθεί και να λάβει υπηρεσίες από τον Οργανισμό.

Επομένως σήμερα, στον ΕΟΠΑΕ όχι μόνο δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, αλλά οι εξαρτημένοι συνάνθρωποί μας μπορούν να πλοηγηθούν στο σύστημα, από την μία περιοχή στην άλλη, από την μία δομή στην άλλη, και να διαλέξουν τη θεραπεία που τους ταιριάζει.

Ο ΕΟΠΑΕ, έχει διαθέσιμες όλες τις θεραπευτικές επιλογές σε κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας το ανθρώπινο δικαίωμα στην πρόσβαση σε θεραπεία για όλους. Σήμερα, κάθε πολίτης έχει άμεση πρόσβαση σε θεραπεία, χωρίς αποκλεισμούς και καθυστερήσεις, ενώ όλες οι δομές λειτουργούν συντονισμένα και συνεργατικά.

3. Υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου να αυξηθούν τα προγράμματα που αφορούν και άλλες εξαρτήσεις πλην των ναρκωτικών (αλκοόλ, τζόγος, εθισμός στο διαδίκτυο, κλπ.), πέρα από τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα του πρώην ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω;

Σήμερα, έχουμε έναν ενιαίο οργανισμό που διαχειρίζεται όλες τις εξαρτήσεις και τους εθισμούς. Δεν υπάρχει αποσπασματική ή μονομερής προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι ολιστική, με τον κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα να επιλέγει αυτό που επιθυμεί και του ταιριάζει.

Έτσι, ο ΕΟΠΑΕ σήμερα, αναλαμβάνοντας και την αντιμετώπιση των νόμιμων εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών και εθισμών, προβαίνει στην περαιτέρω ανάπτυξη του με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και δομών αντιμετώπισης της εξάρτησης. Φυσικά, η δημιουργία νέων δομών και υπηρεσιών γίνεται εκεί που υπάρχει ανάγκη, βάσει χαρτογράφησης του πληθυσμού στόχου, αποφεύγοντας παράλληλα αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των υπηρεσιών και επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική κάλυψη. Βασική στόχευση είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών υποδοχής, έγκυρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των εν γένει εξαρτήσεων και εθισμών σε κάθε περιφερειακή ενότητα με απώτερο στόχο τη διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού σε όλους τους τομείς.

Στο επόμενο διάστημα προβλέπεται να δημιουργηθούν 40 νέες δομές, κάποιες εκ των οποίων δημιουργούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελούν τομή στις εξαρτήσεις. Ειδικά για τις νόμιμες εξαρτήσεις δημιουργούνται καινοτόμες δομές, όπως τα Πολυδύναμα Κέντρα Αντιμετώπισης εξαρτήσεων και εξαρτητικών συμπεριφορών για εφήβους, αλλά και οι Συνδυαστικές Μονάδες για αλκοόλ και εξαρτήσεις. Οι νέες αυτές δομές θα ιδρυθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ένα καινοτόμο έργο εθνικής εμβέλειας που για πρώτη φορά δημιουργείται στη χώρα είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο, όπου αναμένεται να λειτουργήσει τους επόμενους μήνες. Το Εθνικό Παρατηρητήριο δημιουργείται για την ολιστική αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού με δράσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας, ενημέρωσης, εξατομικευμένης συμβουλευτικής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, εφήβους και νέους.

4. Ο σύλλογος εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ σας καταμαρτυρά πως ασκείτε καταχρηστική διοίκηση, δημιουργείτε κλίμα φόβου στους εργαζόμενους, έχετε προβεί σε αυθαίρετες και εκδικητικές μεταθέσεις. Τι απαντάτε;

Η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό προς τους εργαζόμενους, εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αξιοκρατίας. Οι όποιες μετακινήσεις προσωπικού πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με βάση υπηρεσιακές ανάγκες και με θεσμικά κριτήρια, όχι με αυθαίρετο ή εκδικητικό τρόπο.

Οι μετακινήσεις προσωπικού έγιναν με γνώμονα τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των προγραμμάτων και να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται οι ωφελούμενοι με την ύπαρξη διεπιστημονικής προσέγγισης στη θεραπεία. Δεν είναι ορθό και επιστημονικό να μην υπάρχουν διεπιστημονικές θεραπευτικές ομάδες, ειδικά όταν ακολουθείται μία ολιστική προσέγγιση. Στους φορείς που συγχωνεύτηκαν στον ΕΟΠΑΕ, υπήρχαν πολλές υπηρεσίες στις οποίες δεν υπήρχε διεπιστημονική προσέγγιση, και αντ’ αυτού υπήρχε μονομέρεια ειδικοτήτων, δηλαδή πλήθος επαγγελματιών μίας μόνο ειδικότητας και όχι άλλες ειδικότητες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στον ωφελούμενο των υπηρεσιών. Οι θεραπευόμενοι δεν είχαν την δυνατότητα έτσι να καλύψουν διάφορες ανάγκες, όπως π.χ. να υπάρχει ιατρική αξιολόγηση, ή να υπάρχει εκτίμηση κοινωνικής λειτουργικότητας ή ακόμη και να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη, γιατί απλώς οι ανθρώπινοι πόροι δεν ήταν κατάλληλα κατανεμημένοι. Οι θεραπευτικές ομάδες πλέον έχουν όλες τις ειδικότητες, από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ως και την κάλυψη των ιατρικών αναγκών.

Αν η ύπαρξη διεπιστημονικών θεραπευτικών ομάδων αποτελεί κλίμα φόβου, τότε αυτό δεν είναι τελικά τίποτε άλλο παρά φόβος για την ίδια τη θεραπεία των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες από τον ΕΟΠΑΕ. Αν η διεπιστημονικότητα και η ολιστική αντιμετώπιση θεωρούνται εκδίκηση από κάποιους, τότε είναι αυθαιρεσία η επιστημονική μονομέρεια που υπήρχε σε πολλές υπηρεσίες, έναντι του πλουραλισμού στην θεραπεία και των επιστημόνων που καλύπτουν τώρα τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε στον ΕΟΠΑΕ.

5. Από το ρεπορτάζ έχει προκύψει (πράγμα που σας καταλογίζει και ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ) πως δεν είστε ανοιχτός σε συζήτηση, ούτε επιδιώκετε να συνομιλήσετε με τους φορείς ή εργαζόμενους ή άλλα άτομα του χώρου με πολυετή εμπειρία και εμπεριστατωμένη γνώση. Τι απαντάτε σε αυτό;

Η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ είναι ανοιχτή στον διάλογο και στη συνεργασία με όλους τους φορείς και τους εργαζόμενους. Η εμπειρία και η γνώση των ανθρώπων του χώρου είναι πολύτιμη και αξιοποιείται συστηματικά μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, ομάδες εργασίας και διαβουλεύσεις. Πάντα γνώμονας είναι η θεσμική συζήτηση με εκπροσώπους και φυσικά πάνω σε ρεαλιστικά ζητήματα, όταν αυτά ουσιαστικά υπάρχουν και πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις και μικροπολιτικές θεωρήσεις ή ιδεολογική οσφυοκαμψία, αλλά πάντα με διαλεκτική διάθεση. Ένας δημόσιος φορέας «ακούει» και συνδιαλέγεται με θεσμικούς φορείς για πραγματικά προβλήματα, όχι για στρεβλές ή καθοδηγητικές εντυπώσεις.

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο που θεσπίστηκε στον Οργανισμό μετέχουν επιστημονικά στελέχη του Οργανισμού, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους εκτός του Οργανισμού και για πρώτη φορά μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των ληπτών υπηρεσιών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Επιπλέον για πρώτη φορά μετέχουν στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων δύο (2) εκπρόσωποι των ληπτών υπηρεσιών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων Για πρώτη, επίσης, φορά θεσμοθετείται Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών για την προάσπιση των δικαιωμάτων για την απεξάρτηση και για την εν γένει ατομική τους υγεία, την εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης στις υπηρεσίες και τα προγράμματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

6. Σχετικά με τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά στις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ:

Σε δημόσια παρέμβασή σας (ΣΚΑΪ, 13/11) αναφέρατε πως έχετε λάβει πολλές (ανώνυμες και επώνυμες) καταγγελίες και πως ο ΕΟΠΑΕ διενήργησε έρευνα και απομάκρυνε το προσωπικό που είχε τέτοια συμπεριφορά.

(Α) Τα καταγγελλόμενα περιστατικά ποια χρονική περίοδο αφορούν;

Σχετικές καταγγελίες περί κακοποιητικών συμπεριφορών και αντιθεραπευτικών μεθόδων, που ως πρότινος συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια αλλά και μέχρι πρόσφατα, περιήλθαν σε γνώση του Οργανισμού λίγους μήνες μετά την ίδρυση, θεσμική συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΑΕ τον Φεβρουάριο του 2025. Δεδομένης της σοβαρότητας των ισχυρισμών, προχωρήσαμε χωρίς καθυστέρηση στη διερεύνηση των υποθέσεων και των περιστατικών με την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Επειδή οι αναφερόμενες συμπεριφορές εντός θεραπευτικού πλαισίου ήταν καταφανώς απαράδεκτες, απάνθρωπες, ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προδήλως κακοποιητικές, λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα με την απομάκρυνση από τις εν λόγω υπηρεσίες των ατόμων που εμπλέκονταν, με την στελέχωση με διαφορετικό προσωπικό και ενίσχυση της διεπιστημονικής ομάδας με ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργικούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα ο Οργανισμός προέβη στη διαβίβαση του πλήρους φακέλου στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι αναφερόμενες συμπεριφορές υπερβαίνουν σαφώς τα διοικητικά όρια και την αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Οργανισμού και απαιτούν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ποινικές διαστάσεις.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης ή εξευτελισμού θεραπευόμενων παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, απαξιώνει το έργο χιλιάδων επαγγελματιών του χώρου και πλήττει την ουσία της θεραπευτικής διαδικασίας.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι παντελώς ανεπίτρεπτες από οποιονδήποτε και αν προέρχονται. Δεν συνάδουν ούτε με την επαγγελματική δεοντολογία, ούτε με τη φιλοσοφία και την επιστημονική προσέγγιση των δημόσιων θεραπευτικών προγραμμάτων.

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό. Τέτοιες πρακτικές συνέβαιναν είτε επειδή δεν υπήρχαν θεσμοθετημένα θεραπευτικά πλαίσια, είτε επειδή αυτά δεν τηρούνταν και δεν εφαρμόζονταν από όλους και με τον ίδιο τρόπο, είτε επειδή δεν υπήρχαν εγκεκριμένα πρωτόκολλα, «επιτρέποντας» σε ορισμένους εργαζόμενους του πρώην ΚΕΘΕΑ να αυθαιρετούν και να εφαρμόζουν μη εγκεκριμένες, και καθόλα αντιθεραπευτικές και αντιδεοντολογικές πρακτικές. Όταν δεν τηρούνται τα καθορισμένα πλαίσια, δυστυχώς ανοίγει ο δρόμος για συμπεριφορές που καταπατούν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και πλήττουν βαθύτατα τους θεραπευόμενους και τη θεραπευτική τους προσπάθεια. Αυτό ακριβώς διαπιστώθηκε από τις καταγγελίες, και γι’ αυτό η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Δεν πρέπει να ακυρώνεται το έργο των προγραμμάτων θεραπείας και αντιμετώπισης της εξάρτησης και των επαγγελματιών μας. Υπάρχουν αξιολόγοι επαγγελματίες που κάνουν καλά την δουλειά τους, ευσυνείδητα και επιστημονικά, και υπάρχουν και εργαζόμενοι που δεν λειτουργούν με επαγγελματισμό καιδεοντολογία και δυστυχώς χωρίς ηθικά όρια και χωρίς σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Η δημιουργία του ΕΟΠΑΕ έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα στη ρίζα τους και ως κρατικός φορέας να παρέχει απεξάρτηση δωρεάν και να διασφαλίζει τα προγράμματα να λειτουργούν με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο και με σεβασμό στο συνάνθρωπο και την αξιοπρέπειά του.

(Β) Ο σύλλογος εργαζομένων στο εξώδικο που σας παραδόθηκε διαψεύδει ότι έγιναν απομακρύνσεις με αιτιολογία κακοποιητική συμπεριφορά υπαλλήλων. Τι απαντάτε σε αυτό;

Όπως ανέφερα και παραπάνω έγινε αμέσως ΕΔΕ, και λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανόμενου φυσικά, μετά το πόρισμα, της απομάκρυνσης/παύσης των καθηκόντων των εμπλεκόμενων, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, ενώ μετέπειτα παραπέμφθηκε η υπόθεση και στην δικαιοσύνη. Προφανώς έγιναν όλα τα απαραίτητα διοικητικά και θεσμικά μέτρα και ενέργειες που βρίσκονται στην αρμοδιότητα των οργάνων του φορέα και της Διοίκησης του. Για τα υπόλοιπα παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

7. Ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Δημήτρης Βαρτζοπουλος, όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση του ΕΟΠΑΕ δεσμεύτηκε για την διασφάλιση του πλουραλισμού, με την οργάνωση των υπηρεσιών των φορέων και οργανισμών σε ένα ενιαίο και ολιστικό πλαίσιο, με απόλυτο σεβασμό των θεραπευτικών τους προγραμμάτων. Θεωρείτε ότι η διαχείρισή σας αυτούς τους μήνες ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις του Υπουργού;

Η δέσμευση του Υπουργού για πλουραλισμό και σεβασμό των θεραπευτικών προγραμμάτων αποτελεί θεμέλιο της λειτουργίας του ΕΟΠΑΕ και υλοποιείται στο ακέραιο. Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση έχει διασφαλίσει ότι η ενοποίηση των υπηρεσιών δεν σημαίνει ομογενοποίηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων. Αντιθέτως, με την ενοποίηση των υπηρεσιών ενισχύεται η υφιστάμενη στελέχωση, με απώτερο σκοπό να εξυπηρετείται καλύτερα, πιο ορθολογικά και αποτελεσματικά το έργο και ο σκοπός των εν λόγω δομών, αλλά και να παρέχεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων, διατηρώντας παράλληλα στο ακέραιο τον θεραπευτικό πλουραλισμό, τη θεραπευτική και επιστημονική τους αυτονομία με την αξιοποίηση όλων των επιστημονικά τεκμηριωμένων και ενδεδειγμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και επιλογών για την ολιστική αντιμετώπιση πάσης φύσεως εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών και εθισμών.

8. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι (θα) γίνεται σεβαστή η επιθυμία του πιθανού λήπτη υπηρεσιών να επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει ο ίδιος και θεωρεί πως του ταιριάζει;

Η επιλογή του θεραπευτικού προγράμματος από τον ίδιο τον ωφελούμενο αποτελεί θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας του ΕΟΠΑΕ και θα συνεχίσει να διασφαλίζεται. Ο σεβασμός στην επιθυμία και τις ανάγκες του λήπτη υπηρεσιών είναι κρίσιμος για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος, κάθε συνάνθρωπός μας έχει πρόσβαση σε όλο το φάσμα των προγραμμάτων και μπορεί να επιλέξει εκείνο που θεωρεί ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του, με πλήρη ενημέρωση και υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η εξάρτηση είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος, και μείζονος σημασίας είναι να μην χάνεται κανένας από το σύστημα, να μην διακόπτεται η θεραπεία σε όποια φάση και εάν επιλέξει να βρίσκεται, εξασφαλίζοντας έτσι την θεραπευτική συνέχεια και προσπάθεια.

Το κάθε εξαρτημένο άτομο όχι μόνο μπορεί να επιλέξει την θεραπεία που του ταιριάζει, αλλά αναγνωρίζοντας ότι η εξάρτηση πολλές φορές είναι μία «περιστρεφόμενη πόρτα» μπορεί και να πλοηγηθεί στο σύστημα και να αλλάξει θεραπεία, όταν και όποτε το επιθυμεί ή το χρειάζεται.

9. Ποιο είναι το σχέδιο για τα 75 Κέντρα Πρόληψης στις 13 περιφέρειες της χώρας, με δεδομένο ότι η σύμβασή τους λήγει το 2027;

Τα 75 Κέντρα Πρόληψης συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης έως το 2027. Η Διεύθυνση Πρόληψης και Ενημέρωσης του ΕΟΠΑΕ λειτουργεί παράλληλα με στόχο τον συντονισμό και την ενίσχυση του έργου της Πρόληψης σε όλες τις Περιφέρειες. Η πρόληψη παραμένει πάντα βασικός πυλώνας της λειτουργίας του ΕΟΠΑΕ, για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε διακριτό αντικείμενο πρόληψης σε επίπεδο Διεύθυνσης και ενδυναμώνεται περαιτέρω με Συμβουλευτικούς Σταθμούς και Γραφεία Πρόληψης, καλύπτοντας ανάγκες της κοινωνίας για πρόληψη και έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.