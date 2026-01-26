Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα για ψηφιακή ενδυνάμωση ΑμεΑ και ηλικιωμένων

Με βασικό στόχο τη μείωση των ψηφιακών ανισοτήτων, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στην εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να φέρει την τεχνολογία πιο κοντά στους πολίτες, μέσα από τη δημιουργία οργανωμένων, προσβάσιμων και φιλικών Κόμβων σε ολόκληρη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχουν ήδη υπογραφεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την έγκριση λειτουργίας συνολικά 195 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, εκ των οποίων οι 120 απευθύνονται σε ηλικιωμένους και οι 75 σε άτομα με αναπηρία.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η ψηφιακή ενδυνάμωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Καθημερινές διαδικασίες, όπως ο προγραμματισμός ενός ιατρικού ραντεβού, η υποβολή αιτήσεων μέσω του gov.gr ή ακόμη και η επικοινωνία με την οικογένεια, παραμένουν για πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία πολύπλοκες και συχνά αποτρεπτικές.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι για πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία η ψηφιακή πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι δυσπρόσιτη και σύνθετη. Όπως ανέφερε, στόχος των Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης είναι να προσφέρουν ασφαλή και ουσιαστική υποστήριξη, ώστε όλοι να μπορούν να αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες με αυτοπεποίθηση. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που απαντά σε πραγματικές ανάγκες και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς.

Οι Κόμβοι θα λειτουργούν ως σημεία εκπαίδευσης, καθοδήγησης και πρακτικής υποστήριξης, παρέχοντας βοήθεια σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία για την εξοικείωσή τους με ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου και εργαλεία της καθημερινότητας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας, της αυτοπεποίθησης και της ενεργούς κοινωνικής συμμετοχής των ωφελούμενων.