Κρούσματα φυματίωσης οδηγούν σε προσωρινό κλείσιμο σχολείων σε Νέα Αγχίαλο και Κασσαβέτεια

Προσωρινά ανέστειλαν τη λειτουργία τους το 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Νέας Αγχιάλου και το Δημοτικό Σχολείο Κασσαβέτειας, στα οποία φοιτούν και παιδιά που κρατούνται στις φυλακές Κασσαβέτειας, μετά τον εντοπισμό δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων φυματίωσης.

Η απόφαση ελήφθη από το Δήμο Βόλου, ύστερα από την επιβεβαίωση των κρουσμάτων στις φυλακές, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τους 124 ανθρώπους που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, 35 βρέθηκαν θετικοί στη δοκιμασία Mantoux. Από αυτούς, οι 34 είναι κρατούμενοι -στην πλειονότητά τους ανήλικοι- ενώ ένας είναι σωφρονιστικός υπάλληλος.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα συγκεκριμένα σχολεία ζήτησαν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας, επισημαίνοντας ότι εργάζονται ταυτόχρονα και σε άλλες σχολικές μονάδες, εκφράζοντας φόβους για πιθανή έκθεσή τους και τον κίνδυνο διασποράς.

Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δύο σχολείων θα διαρκέσει έως τις 30 Ιανουαρίου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν επιπλέον μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας μαθητών και προσωπικού.