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Στην Ελλάδα την Πέμπτη (29/1) οι δύο από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Ειδήσεις
21:20 - 28 Ιαν 2026

Στην Ελλάδα την Πέμπτη (29/1) οι δύο από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Αλλάζουν τα δεδομένα για τη μεταφορά των φιλάθλων του ΠΑΟΚ από την Ρουμανία στην Ελλάδα που τραυματίστηκαν όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.  

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το ΕΚΑΒ θα παραλάβει αύριο τους δύο από τους τρεις τραυματίες, καθώς οι γιατροί αποφάσισαν σήμερα (28/1) το βράδυ να χειρουργήσουν άμεσα τον τρίτο, ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Υπουργός και συμπληρώνει:

«Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα».

«Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας», προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης.

«Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες», καταλήγει στη δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι αύριο (29/1) στις 09:00 το πρωί C130 της πολεμικής αεροπορίας θα απογειωθεί από την Ελευσίνα για τη Ρουμανία προκειμένου να παραλάβει και να μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη τις σορούς ων επτά νεαρών που έχασαν τη ζωή τους, καθώς ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή τους και εκδόθηκαν από τις ρουμανικές αρχές τα πιστοποιητικά θανάτου.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 23:29
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