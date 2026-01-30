Συνάντηση Μητσοτάκη - Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Κροάτη ομόλογό του, Andrej Plenkovic, στο Ζάγκρεμπ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που διεξάγεται σήμερα (30/1) και αύριο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέμα που θα βρεθεί στο επίκεντρο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.