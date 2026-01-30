Bloomberg: Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τα ύδατα κοντά στο Ιράν

Η Ελλάδα, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, συνέστησε στους Έλληνες πλοιοκτήτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τις ακτές του Ιράν, μια αποστολή σχεδόν αδύνατη για όσους εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο για να παραλάβουν φορτία αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δύο οδηγίες που είδε το Bloomberg, οι πλοιοκτήτες κατευθύνθηκαν να πλέουν πιο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν όταν διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Οι ειδοποιήσεις εκδόθηκαν από το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας προς τοπικές ενώσεις πλοιοκτητών στις 27 και 29 Ιανουαρίου.

Οι οδηγίες ανέφεραν ότι περισσότερα πολεμικά πλοία επιχειρούν κοντά στα στενά και προειδοποιούσαν ότι οι πιο πρόσφατες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ιράν ενδέχεται να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και τα νότια τμήματα της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα έγγραφα απεστάλησαν στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Εκπρόσωπος του υπουργείου Ναυτιλίας επιβεβαίωσε ότι οι σχετικές ειδοποιήσεις είχαν αποσταλεί.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα και οι έμποροι πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την αποστολή από τις ΗΠΑ μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει εναντίον του Ιράν, το οποίο οργανώσεις παρακολούθησης κατηγορούν ότι σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, καθώς περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου διέρχεται από αυτό το πέρασμα. Μεγάλο μέρος αυτού του πετρελαίου μεταφέρεται με πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας. Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως σε όρους χωρητικότητας, σύμφωνα με την Clarkson Research Services, θυγατρική του μεγαλύτερου ναυλομεσιτικού οίκου στον κόσμο.