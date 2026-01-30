ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τα ύδατα κοντά στο Ιράν
Ναυτιλία
17:44 - 30 Ιαν 2026

Bloomberg: Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τα ύδατα κοντά στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, συνέστησε στους Έλληνες πλοιοκτήτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τις ακτές του Ιράν, μια αποστολή σχεδόν αδύνατη για όσους εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο για να παραλάβουν φορτία αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δύο οδηγίες που είδε το Bloomberg, οι πλοιοκτήτες κατευθύνθηκαν να πλέουν πιο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν όταν διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Οι ειδοποιήσεις εκδόθηκαν από το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας προς τοπικές ενώσεις πλοιοκτητών στις 27 και 29 Ιανουαρίου.

Οι οδηγίες ανέφεραν ότι περισσότερα πολεμικά πλοία επιχειρούν κοντά στα στενά και προειδοποιούσαν ότι οι πιο πρόσφατες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ιράν ενδέχεται να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και τα νότια τμήματα της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα έγγραφα απεστάλησαν στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Εκπρόσωπος του υπουργείου Ναυτιλίας επιβεβαίωσε ότι οι σχετικές ειδοποιήσεις είχαν αποσταλεί.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα και οι έμποροι πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την αποστολή από τις ΗΠΑ μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει εναντίον του Ιράν, το οποίο οργανώσεις παρακολούθησης κατηγορούν ότι σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, καθώς περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου διέρχεται από αυτό το πέρασμα. Μεγάλο μέρος αυτού του πετρελαίου μεταφέρεται με πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας. Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως σε όρους χωρητικότητας, σύμφωνα με την Clarkson Research Services, θυγατρική του μεγαλύτερου ναυλομεσιτικού οίκου στον κόσμο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Ειδήσεις

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»
Ειδήσεις

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν
Ειδήσεις

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Η Ισπανία βυθίζεται στο σκοτάδι: Η ολική έκλειψη Ηλίου που θα καθηλώσει την Ευρώπη = Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 δολαρίων η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ