Ρουβίκωνας: Μπέρδεψε τις εγκαταστάσεις της Βιολάντα και χτύπησε άλλη επιχείρηση – Θα την αποζημιώσει

Παρέμβαση στις εγκαταστάσεις που θεωρούσε ότι ανήκουν στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», στις Αχαρνές, ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα η συλλογικότητα «Ρουβίκωνας», ως αντίδραση στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες. Ωστόσο, η ενέργεια κατέληξε να πλήξει διαφορετική επιχείρηση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε τόσο από την Ελληνική Αστυνομία όσο και από την ίδια την εταιρεία που υπέστη τις ζημιές, αλλά και από την ομάδα του Ρουβίκωνα που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2), όταν μέλη της συλλογικότητας εισήλθαν σε αύλειο χώρο επί των οδών Κύμης και Κερασιάς, αφού προηγουμένως πήδηξαν τα κάγκελα του οικοπέδου. Εκεί προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές με βαριοπούλες, καταστρέφοντας πλήρως τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου, ενώ κατέγραψαν την ενέργειά τους σε βίντεο.

Στην πορεία αποδείχθηκε ότι ο χώρος που δέχθηκε την επίθεση δεν σχετίζεται με τη Βιολάντα, αλλά ανήκει σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών υλικών και του φυτοχώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τηλεοπτική σταθμοί, τα πραγματικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας βρίσκονται ακριβώς πίσω από το συγκεκριμένο κτίριο, γεγονός που εξηγεί και τη σύγχυση των δραστών

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κινήθηκαν προς το πρώτο κτίριο που βρέθηκε μπροστά τους μετά την είσοδό τους στον χώρο, χωρίς να ελέγξουν αν επρόκειτο για τον στόχο της παρέμβασης. Επομένως ζημιώθηκε μία επιχείρηση άσχετη επιχείρηση, η οποία θα κληθεί πιθανότατα να πληρώσει τον λογαριασμό για ένα τραγικό περιστατικό με το οποίο δεν σχετίζεται…

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Ανακοίνωση του Ρουβίκωνα - Θα αποζημιωθεί η εταιρεία για τις ζημιές

Σε σχετική ανακοίνωση που απέστειλε τη Δευτέρα (2/2) ο Ρουβίκωνας στα Μέσα, αναφέρει πως «η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της», λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ομάδα αναλαμβάνει τις ευθύνες της.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται:

«Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα. Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε.

Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της.