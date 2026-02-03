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Γεραπετρίτης - Αλμπάρες (ΥΠΕΞ Ισπανίας): Ανάγκη για αποφασιστικό άλμα της ΕΕ προς τη στρατηγική αυτονομία
Ειδήσεις
19:18 - 03 Φεβ 2026

Γεραπετρίτης - Αλμπάρες (ΥΠΕΞ Ισπανίας): Ανάγκη για αποφασιστικό άλμα της ΕΕ προς τη στρατηγική αυτονομία

Reporter.gr Newsroom
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Στη Μαδρίτη συναντήθηκαν την Τρίτη 3/2 οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ισπανίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε μια συνάντηση που επικεντρώθηκε σε θέματα ευρωπαϊκής στρατηγικής, διεθνούς ασφάλειας και διμερών σχέσεων.

Ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης τα συλλυπητήριά του για το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, υπογραμμίζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στον ισπανικό λαό. Τόνισε παράλληλα τη δυναμική των ελληνο-ισπανικών σχέσεων, μετά τις πρόσφατες επισκέψεις κορυφαίων πολιτικών, και χαρακτήρισε τη συνεργασία των δύο χωρών ως «κοινή βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ομονοούντων εταίρων και συμμάχων».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη για ένα αποφασιστικό άλμα προς τη στρατηγική αυτονομία, με στόχο την αντιμετώπιση κρίσεων και τη μείωση εξαρτήσεων στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της άμυνας.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι οι μεσογειακές χώρες της ΕΕ έχουν κοινή οπτική, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη σε πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο στη Βαρκελώνη και την επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Γ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Ελλάδα, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θα παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των γειτονικών χωρών.

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως στη Γάζα και τη Συρία, και οι πρόσφατες εξελίξεις σε Γροιλανδία και Βενεζουέλα.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο Γ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και ακεραιότητα της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη για διαπραγματεύσεις και βιώσιμη ειρήνη με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας. Για τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας σε πρωτοβουλίες ειρήνης, όπως το Ψήφισμα 2803 του ΣΑ του ΟΗΕ και το Σχέδιο Ειρήνης των 20 Σημείων για τη Γάζα, ενώ τόνισε ότι το μερικό άνοιγμα της συνοριακής διάβασης στη Rafah αποτελεί θετικό αλλά ανεπαρκές βήμα.

Σχετικά με τη Συρία, ο Έλληνας υπουργός χαιρέτισε τη συμφωνία μεταβατικής κυβέρνησης και Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της και σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, περιλαμβανομένων των Κούρδων. Στο Ιράν, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τονίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης.

Για τη Γροιλανδία, υπογραμμίστηκε η σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική για τη διατλαντική σταθερότητα, ενώ για τη Βενεζουέλα τονίστηκε ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και το δικαίωμα του λαού να αποφασίζει για το μέλλον του.

Υποσαχάρια Αφρική και μετανάστευση

Η Ελλάδα και η Ισπανία παρακολουθούν στενά τις ανθρωπιστικές κρίσεις στην Υποσαχάρια Αφρική, το Σαχέλ και το Σουδάν. Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στη μετανάστευση, με δίκαιη κατανομή βαρών, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και συνεργασία με τρίτες χώρες.

Διμερείς σχέσεις και διατλαντική συνεργασία

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, ιδίως σε εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Αναφερόμενος στην πολιτική των ΗΠΑ και τη διατλαντική συνεργασία, ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία διατήρησης ισχυρών δεσμών για την ειρήνη και ευημερία και επανέλαβε την προσήλωση στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, με έμφαση σε ασφάλεια, κοινωνική συνοχή, ανταγωνιστικότητα, κλιματική δράση και επισιτιστική ασφάλεια.

Όσον αφορά την αυτονομία της Ευρώπης είπε ότι μπορούμε να συζητήσουμε μόνο για τη στρατηγική αυτονομία που συνίσταται στην ύπαρξη ενός κοινού μηχανισμού αποτροπής, και διευκρίνισε:

"Την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουμε περαιτέρω την Ευρώπη προκειμένου να έχουμε μια μεγαλύτερη και ολοένα και πιο συνεκτική Ευρώπη. Και φυσικά, πρέπει να δούμε το κοινό μας όραμα στην Ευρώπη, μέσα από μια σταθερή, στρατηγική, αναπτυξιακή πρόοδο που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική συνοχή και άλλους παράγοντες που συνιστούν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και η κρίση επισιτιστικής ασφάλειας" είπε και κατέληξε:

"Συνολικά, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόοδο που προσπαθούμε να σημειώσουμε στην Ευρώπη προκειμένου να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, πιο αυτόνομοι, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις γέφυρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρέπει να διατηρηθούν στο μέλλον".

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