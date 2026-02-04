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Δεύτερος μήνας επιβράδυνσης για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη
Ειδήσεις
11:59 - 04 Φεβ 2026

Δεύτερος μήνας επιβράδυνσης για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
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Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα καταγράφηκε επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, καθώς η ζήτηση παρουσίασε σχεδόν πλήρη ακινησία και οι επιχειρήσεις περιόρισαν σημαντικά τις προσλήψεις. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του σύνθετου δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI).

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης PMI της HCOB, που υπολογίζεται από τη S&P Global, διαμορφώθηκε στις 51,3 μονάδες τον Ιανουάριο, έναντι 51,5 μονάδων τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ η τελική μέτρηση ήταν χαμηλότερη και από την αρχική εκτίμηση των 51,5 μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι τιμές άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ τιμές κάτω από αυτό το όριο παραπέμπουν σε συρρίκνωση.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Σάιρους ντε λα Ρούμπια, η αναπτυξιακή δυναμική μπορεί να θεωρηθεί μεν ικανοποιητική, ωστόσο η γενικότερη εικόνα παραμένει προβληματική. Τόνισε επίσης ότι οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε ελάχιστες νέες προσλήψεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Παράλληλα, επισήμανε πως η οριακή αύξηση των νέων παραγγελιών αποτελεί ένδειξη ότι η ανάκαμψη του τομέα εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και χωρίς σταθερά θεμέλια.

Η επιβράδυνση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας αποδίδεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο χαμηλότερος από τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή εξουδετέρωσε τη νέα βελτίωση που καταγράφηκε στη μεταποιητική παραγωγή.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις υπηρεσίες υποχώρησε στις 51,6 μονάδες από 52,4 τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο νέων παραγγελιών, οι επιχειρηματικές εισροές στην Ευρωζώνη σημείωσαν μόνο οριακή αύξηση σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης. Ωστόσο, η πτώση της ζήτησης από το εξωτερικό εμφανίστηκε λιγότερο έντονη.

Τέλος, η απασχόληση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, καθώς οι απώλειες θέσεων εργασίας στη μεταποίηση αντισταθμίστηκαν από περιορισμένες προσλήψεις στον τομέα των υπηρεσιών.

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