ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για απείθεια στον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπέ)

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») θα καθίσει στο εδώλιο του δικαστηρίου στις 30 Μαρτίου, κατηγορούμενος για το αδίκημα της απείθειας.

Πιο συγκεκριμένα, η δίωξη αφορά στο γεγονός ότι δεν προσήλθε στη Βουλή όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας αντ’ αυτού να στείλει υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η στάση του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από βουλευτές, με αποτέλεσμα η υπόθεση να διαβιβαστεί άμεσα στην Εισαγγελία, ώστε να εξεταστεί αν ο μάρτυρας είχε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθεί την κατάθεση ή αν συνιστάτο το αδίκημα της απείθειας.

Η δίκη του έχει οριστεί για τις 30 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Παράλληλα, εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία σχετικά με τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της τελικής κατάθεσής του στη Βουλή, για την πολύκροτη υπόθεση των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.