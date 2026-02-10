ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιολάντα: Στα Τρίκαλα επιστρέφει αύριο (11/2) η ΔΑΕΕ για τη συνέχιση των ερευνών
Ειδήσεις
16:28 - 10 Φεβ 2026

Βιολάντα: Στα Τρίκαλα επιστρέφει αύριο (11/2) η ΔΑΕΕ για τη συνέχιση των ερευνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα Τρίκαλα επιστρέφουν την Τετάρτη (11/02) στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με στόχο τη συνέχιση των ερευνών στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η επόμενη φάση της έρευνας περιλαμβάνει τη λήψη καταθέσεων από στελέχη της επιχείρησης, υπεύθυνους τμημάτων, αλλά και μηχανικούς μηχανολόγους που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των υπογειοποιημένων σωληνώσεων, χωρίς την προβλεπόμενη θωράκιση.

Επιπλέον, στον κύκλο των ερευνών θα συμπεριληφθούν και πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια της επιχείρησης, τα οποία είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και στην Πυροσβεστική.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και στο σημείο της έκρηξης, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία, τα οποία θα αναλυθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες για την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων.

Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες ημέρες, ώστε να διατηρηθούν ανέπαφα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας, ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται σε 24ωρη βάση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μερτς: Λέει όχι στην πρόταση Μακρόν για ευρωομόλογα
Ειδήσεις

Μερτς: Λέει όχι στην πρόταση Μακρόν για ευρωομόλογα

ΕΕ: Η βιομηχανία πιέζει για νέο νόμο «Made in Europe» με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Ειδήσεις

ΕΕ: Η βιομηχανία πιέζει για νέο νόμο «Made in Europe» με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ: Η Mercosur ξανά στο τραπέζι
Πολιτική

Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ: Η Mercosur ξανά στο τραπέζι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου

Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Βιολάντα: Στον ανακριτή δύο ανώτατα στελέχη για τη φονική έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ