Βιολάντα: Στα Τρίκαλα επιστρέφει αύριο (11/2) η ΔΑΕΕ για τη συνέχιση των ερευνών

Στα Τρίκαλα επιστρέφουν την Τετάρτη (11/02) στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με στόχο τη συνέχιση των ερευνών στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η επόμενη φάση της έρευνας περιλαμβάνει τη λήψη καταθέσεων από στελέχη της επιχείρησης, υπεύθυνους τμημάτων, αλλά και μηχανικούς μηχανολόγους που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των υπογειοποιημένων σωληνώσεων, χωρίς την προβλεπόμενη θωράκιση.

Επιπλέον, στον κύκλο των ερευνών θα συμπεριληφθούν και πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια της επιχείρησης, τα οποία είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και στην Πυροσβεστική.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και στο σημείο της έκρηξης, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία, τα οποία θα αναλυθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες για την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων.

Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες ημέρες, ώστε να διατηρηθούν ανέπαφα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας, ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται σε 24ωρη βάση.