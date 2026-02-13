Χίος: Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές
Ειδήσεις
10:32 - 13 Φεβ 2026

Χίος: Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με τη στήριξη της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξακολουθεί να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των περιοχών της Χίου που επλήγησαν σοβαρά από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2025.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν της δημοσίευσης της υπ’ αρ. 9336/09.02.2026 ΚΥΑ (Β’ 571), ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα myBusinessSupport, η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, προκειμένου να υποβληθούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την παροχή ενίσχυσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025 και έχουν υποστεί οικονομικές ζημίες ως έμμεσο αποτέλεσμα των καταστροφών.

Στην παρούσα φάση, δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι επιχειρήσεις που ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Δεκεμβρίου 2025, λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, εφόσον έχουν καταγράψει οικονομικές απώλειες. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, με στόχο την ένταξη στο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης.

Το πρόγραμμα στήριξης θα εξελιχθεί σε δύο στάδια:

α) Το πρώτο στάδιο ξεκινά στις 12/02/2026 και αφορά αποκλειστικά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Το δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου. Σε αυτό θα προσδιοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς, ο τρόπος και η ένταση υπολογισμού της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής της οριστικής αίτησης και καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την έναρξη της δεύτερης φάσης θα εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026.

«Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη της οικονομικής ζωής των περιοχών της Χίου που επλήγησαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

