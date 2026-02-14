Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ
Ειδήσεις
06:51 - 14 Φεβ 2026

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ

Reporter.gr Newsroom
  Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 10ης, 11ης, και 12ης Φεβρουαρίου 2026 για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ:  

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Ψήφισαν: 2.733 Έγκυρα: 2.195 Άκυρα: 199 Λευκά: 339 Έλαβαν:

ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 732
ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 545
ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 433
ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 382
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 374
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 309
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 267
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 266
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 262

2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Ψήφισαν: 2.733 Έγκυρα: 2.193 Άκυρα: 201 Λευκά: 339 Έλαβαν:

ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ 518
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 497
ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) 375
ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 353
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ 314
ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 295
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 279
ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 263
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 258
ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 242
ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 241
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227
ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 212
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 152

Επειδή κατά το άρθρο 30 παρ. 9 του Καταστατικού κανείς υποψήφιος για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς από την Εφορευτική Επιτροπή.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 23:53
Ειδήσεις

Magazino

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πολιτική

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ειδήσεις

ΜΜΕ

Ειδήσεις

