Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ

Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 10ης, 11ης, και 12ης Φεβρουαρίου 2026 για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ:

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Ψήφισαν: 2.733 Έγκυρα: 2.195 Άκυρα: 199 Λευκά: 339 Έλαβαν:

ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 732 ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 545 ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 433 ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 382 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 374 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 309 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 267 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 266 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 262

2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Ψήφισαν: 2.733 Έγκυρα: 2.193 Άκυρα: 201 Λευκά: 339 Έλαβαν:

ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ 518 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 497 ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) 375 ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 353 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ 314 ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 295 ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 279 ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 263 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 258 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 242 ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 241 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227 ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 212 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 152

Επειδή κατά το άρθρο 30 παρ. 9 του Καταστατικού κανείς υποψήφιος για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς από την Εφορευτική Επιτροπή.