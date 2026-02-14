Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Ψήφισαν: 2.733 Έγκυρα: 2.195 Άκυρα: 199 Λευκά: 339 Έλαβαν:
|ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
|732
|ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
|545
|ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|433
|ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|382
|ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
|374
|ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|309
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|267
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|266
|ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|262
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Ψήφισαν: 2.733 Έγκυρα: 2.193 Άκυρα: 201 Λευκά: 339 Έλαβαν:
|ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ
|518
|ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|497
|ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ)
|375
|ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|353
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
|314
|ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|295
|ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|279
|ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
|263
|ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|258
|ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
|242
|ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|241
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|227
|ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|212
|ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|152
Επειδή κατά το άρθρο 30 παρ. 9 του Καταστατικού κανείς υποψήφιος για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς από την Εφορευτική Επιτροπή.