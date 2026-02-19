Πατέρας Αντώνιος: Αδυνατεί να εξαγοράσει την ποινή του – «Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ελπίζοντας στην βοήθειά του»

Στην ίδια ανακοίνωση κάνει λόγο για «προδιαγεγραμμένη απόφαση», ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι θα λάβει στήριξη «από κάθε συνάνθρωπο», προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό.

Η δήλωση του πατρός Αντωνίου είναι η ακόλουθη:

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον ιδρυτή της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου, Αντώνιο Παπανικολάου, καθώς και τέσσερις από τους έξι συγκατηγορούμενούς του, για πράξεις βάναυσων τιμωριών σε παιδιά που φιλοξενούνταν σε δομές της ΜΚΟ.

Στον πατέρα Αντώνιο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 9,5 ετών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ. Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική, προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι, προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος, θα πρέπει να καταβάλει συνολικά 60.000 ευρώ.

Σε τέσσερις πρώην εργαζόμενους των δομών επιβλήθηκαν ποινές που κυμαίνονται από 20 έως 55,5 μήνες. Για δύο εξ αυτών η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, ενώ για τους άλλους δύο αποφασίστηκε η αναστολή εκτέλεσής της.