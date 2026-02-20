Δημογλίδου για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κάποιοι ήθελαν να δουν να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής (20/2) τη θέση της αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας την Πέμπτη κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό. Ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι. Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού; Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω» είπε η κυρία Δημογλίδου στο MEGA.

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο» συμπλήρωσε η κυρία Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις» ενώ απαντώντας σε όσους, όπως είπε, απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είπε «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια».

Τι λένε οι γιατροί

Μέσω ανακοίνωσής της, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), προχώρησε σε καταγγελία για τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση σε βάρος των εργαζομένων».

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση: