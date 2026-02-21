Χιουμοριστικό σποτ της ΕΛΑΣ ενόψει της Καθαράς Δευτέρας: «Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ»

Η ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα δημιούργησε ένα σύντομο και ευχάριστο σποτ για την οδική ασφάλεια, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ. Το σποτ χρησιμοποιεί διάλογο γύρω από τον χαρταετό και καταλήγει με το μήνυμα: «Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ!», προωθώντας υπεύθυνη συμπεριφορά στις μετακινήσεις.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει στο σποτ της: «– Τι λες, θα φυσήξει σήμερα;

– Μπα, δεν το βλέπω να φυσάει.

– Θα φυσήξει, θα φυσήξει…», είναι ο διάλογος που ακούγεται στο σποτ.



Η φράση, που αρχικά παραπέμπει στον αέρα που χρειάζεται ο χαρταετός για να πετάξει, αποκτά διαφορετικό νόημα στο τέλος, με το μήνυμα:





«Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ!».