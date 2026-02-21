Έφοδοι στις φυλακές Δομοκού και Διαβατών μετά τη δολοφονία ισοβίτη: Συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων
Ειδήσεις
14:50 - 21 Φεβ 2026

Έφοδοι στις φυλακές Δομοκού και Διαβατών μετά τη δολοφονία ισοβίτη: Συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων

Reporter.gr Newsroom
Σε εκτεταμένους ελέγχους σε δύο πτέρυγες των φυλακών Δομοκού προχώρησαν οι αρχές, λίγες ημέρες μετά τη στυγερή δολοφονία ενός 43χρονου ισοβίτη στο παλιό αρχιφυλακείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι έρευνες διήρκεσαν περίπου 2,5 ώρες και πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Στη Β1 πτέρυγα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατάσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους 47 έως 50 εκατοστών, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί και δύο Έλληνες κρατούμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews.

Παράλληλα, κλιμάκιο του λεγόμενου «ελληνικού FBI» πραγματοποίησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα. Μεταξύ άλλων ελέγχθηκε το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, που φέρεται να βρισκόταν κοντά στο σημείο της δολοφονίας, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.

Σε κελιά δύο Ελλήνων βαρυποινιτών βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Έφοδος και στις φυλακές Διαβατών

Σχεδόν ταυτόχρονα, έφοδος πραγματοποιήθηκε και στις φυλακές Διαβατών, όπου οι αρχές δεν εντόπισαν αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα ή ναρκωτικές ουσίες.

Οι έρευνες σε Δομοκό και Διαβατά εντάσσονται στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων που ακολούθησαν τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του εγκλήματος.

