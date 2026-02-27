Εφετείο Χρυσής Αυγής: Στις 4 Μαρτίου η απόφαση - Την ενοχή των κατηγορουμένων εισηγείται η εισαγγελέας

Στις 4 Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθεί από την πρόεδρο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η απόφαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή».

Αν και το δικαστήριο είχε αρχικά προγραμματίσει για σήμερα (27/2) την ανακοίνωση της ετυμηγορίας επί της ενοχής, ενημέρωσε τους διαδίκους ότι η απόφαση δεν είναι ακόμη έτοιμη. Οι δικαστές προσήλθαν στην έδρα προκειμένου να ορίσουν νέα ημερομηνία, με την πρόεδρο να διευκρινίζει ότι η διάσκεψη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση της απόφασης μετατίθεται για το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, έχει εισηγηθεί την κήρυξη ενόχων και των 42 κατηγορουμένων, όπως είχε αποφασιστεί και σε πρώτο βαθμό.

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που αφορούν ένταξη, σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη το 2012, κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης «τάγματος εφόδου» της Χρυσής Αυγής στο σπίτι όπου διέμενε με άλλους ομοεθνείς του.