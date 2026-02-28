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Ρούτσι για Τέμπη: Οι εκταφές θα αποκαλύψουν όσα προσπαθούν να κρύψουν
Ειδήσεις
12:49 - 28 Φεβ 2026

Ρούτσι για Τέμπη: Οι εκταφές θα αποκαλύψουν όσα προσπαθούν να κρύψουν

Reporter.gr Newsroom
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Την αποφασιστικότητα των οικογενειών να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση εξέφρασε ο Πάνος Ρούτσι, υπογραμμίζοντας πως οι εκταφές αποτελούν το πιο κρίσιμο στάδιο για την αποκάλυψη της αλήθειας.  

«Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Τρία χρόνια πόνου, οργής και αγώνα. Και σήμερα, για ακόμη μία φορά, θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι και ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους μας», δήλωσε κατά την άφιξή του στον χώρο της συγκέντρωσης.

Όπως επεσήμανε, το ζήτημα των εκταφών είναι κομβικής σημασίας, καθώς –όπως υποστηρίζει– μπορεί να ρίξει φως σε όσα, όπως λέει, αποκρύπτονται εδώ και τρία χρόνια. «Το κομμάτι των εκταφών είναι αυτό που θα αποδείξει όσα προσπαθούν να κρύψουν. Γι’ αυτό και δεν θέλουν να γίνουν. Εμείς όμως θα επιμείνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα συνεχή εμπόδια που, όπως καταγγέλλει, συναντούν. «Βλέπω διαρκώς εμπόδια μπροστά μας. Και σήμερα θα φανεί αν θα μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας», σημείωσε, καταλήγοντας πως «στο τέλος θα αποδειχθεί ότι το κράτος δολοφονεί».

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