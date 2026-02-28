Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, σε στοά επί της Ερμού 18 εντοπίστηκε σακούλα που περιείχε υλικά για την κατασκευή μολότοφ, συγκεκριμένα 7-8 μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqk8ch15nwx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Για αυτό το εύρημα δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη. Επιπλέον, στην κάτω πλευρά της Πλατεία Κλαυθμώνος βρέθηκε ακόμη μία σακούλα με μολότοφ.
Από τις τρεις συλλήψεις που καταγράφηκαν συνολικά, η μία αφορά την κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjrv3ggeup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}