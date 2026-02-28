Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας

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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, σε στοά επί της Ερμού 18 εντοπίστηκε σακούλα που περιείχε υλικά για την κατασκευή μολότοφ, συγκεκριμένα 7-8 μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη.

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Για αυτό το εύρημα δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη. Επιπλέον, στην κάτω πλευρά της Πλατεία Κλαυθμώνος βρέθηκε ακόμη μία σακούλα με μολότοφ.

Από τις τρεις συλλήψεις που καταγράφηκαν συνολικά, η μία αφορά την κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

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