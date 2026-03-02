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Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις ο 38χρονος
Ειδήσεις
16:36 - 02 Μαρ 2026

Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις ο 38χρονος

Reporter.gr Newsroom
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Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του βρίσκεται ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά τον εντοπισμό της γυναίκας νεκρής το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2) στην οικία της, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, σε βάρος του αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, διακεκριμένη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, καθώς και για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα που σχετίζονται με προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Η τελική ποινική του μεταχείριση, ωστόσο, ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ρίξει φως στην κατάσταση του θύματος και θα προσδιορίσει με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.

Ο 38χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι ο θάνατος της συντρόφου του προκλήθηκε από ατύχημα. Παρά ταύτα, σύμφωνα με πηγές των Αρχών, τα τραύματα που φέρει η 31χρονη δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα, όπως εκείνος φέρεται να ισχυρίστηκε.

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