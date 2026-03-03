Φυλάκιση 2 ετών για τον Γεωργιανό που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 36χρονο Γεωργιανό που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο αλλοδαπός στην απολογία του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, δήλωσε οδηγός νταλίκας. Ο Γεωργιανός οδηγείται στη φυλακή αφού το δικαστήριο δεν όρισε δυνατότητα αναστολής στην έφεση.

Η προσαγωγή του πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τελούσε υπό διακριτική παρακολούθηση εδώ και μήνες από στελέχη της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Στην κατοχή του φέρεται να εντοπίστηκαν φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, μεταξύ των οποίων και εικόνα από τον απόπλου του από τη Σούδα στις 26 Φεβρουαρίου. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 36χρονος λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Στον εισαγγελέα τα στοιχεία – Πιθανή ανάθεση στην Αντιτρομοκρατική

Εντός της ημέρας αναμένεται να διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΥΠ, προκειμένου να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και να κινηθεί η διαδικασία σύλληψης για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Η προκαταρκτική εξέταση εκτιμάται ότι θα ανατεθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία θα διερευνήσει σε βάθος όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ώστε να σχηματιστεί πλήρης δικογραφία και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική οδός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ έχει ήδη παραδώσει στην ΕΛΑΣ το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει για τις κινήσεις και τις επαφές του 36χρονου. Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, εξετάζοντας το εύρος των δραστηριοτήτων και των διεθνών διασυνδέσεών του.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που έχουν ενταθεί τον τελευταίο χρόνο στις πύλες εισόδου της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου, ημερομηνία άφιξής του στη Σούδα.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε πρεσβείες και κρίσιμες υποδομές

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν θέσει τις ελληνικές Αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ήδη εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμους στόχους σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο από την ΕΛΑΣ όσο και από την ΕΥΠ, με στόχο την αποτροπή τυχόν ενεργειών.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προστασία στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ ενισχυμένη φρούρηση παρέχεται και σε χώρους αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές και κατοικίες.

Την ίδια ώρα, σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και στα αεροδρόμια της χώρας, με έμφαση στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος και άλλα νησιά, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων και επιχειρησιακής επαγρύπνησης.