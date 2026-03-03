Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με το Βασιλιά Αμπντάλα - Παράγοντας σταθερότητας η Ιορδανία για την περιοχή

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμπντάλα Β΄, Βασιλιά της Ιορδανίας, είχε νωρίτερα σήμερα (3/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και η γενικότερη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν εκτιμήσεις για τις εξελίξεις στο Λίβανο και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται εκεί.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της αποτροπής περαιτέρω έντασης και υπογράμμισε την ανάγκη αυτοσυγκράτησης, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αναγνώρισή του για τον ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή.