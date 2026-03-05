Κίνητρα για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 10.000 ευρώ

Με σημαντικές αλλαγές επανέρχεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης πληθυσμού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, με στόχο την αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές με μειωμένο πληθυσμό.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο προσφέρει πλέον ενιαία επιδότηση έως 10.000 ευρώ για όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν μόνιμα την κύρια κατοικία τους σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Οι αλλαγές του προγράμματος

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον τρόπο καταβολής της επιδότησης: αντί για διαφοροποιήσεις με βάση το μέγεθος του οικισμού ή τον αριθμό κατοίκων, η επιδότηση καθορίζεται ενιαία. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η ενιαία μορφή της οικονομικής ενίσχυσης μειώνει την αβεβαιότητα για τους ενδιαφερόμενους και απλοποιεί τον σχεδιασμό της μετεγκατάστασης.

Παράλληλα, διευρύνεται η γεωγραφική κάλυψη, με την ένταξη περισσότερων περιοχών που αντιμετωπίζουν σταθερή μείωση πληθυσμού και περιορισμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Η λογική του προγράμματος δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε ακριτικές ή παραμεθόριες ζώνες, αλλά επεκτείνεται σε περιφερειακές ενότητες όπου η δημογραφική και οικονομική συρρίκνωση είναι εμφανής.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και οικογένειες που δεσμεύονται να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους και να παραμείνουν μόνιμα στον νέο τόπο εγκατάστασης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και πολίτες που δραστηριοποιούνται εξ αποστάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι η μετακόμιση θα είναι πραγματική και διαρκής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση ότι η επιδότηση δεν θα λειτουργήσει ως πρόσκαιρο οικονομικό κίνητρο, αλλά ως μέσο ουσιαστικής αλλαγής τόπου διαμονής. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται έλεγχοι και χρονοδιαγράμματα που συνδέουν την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με την απόδειξη μόνιμης εγκατάστασης.

Διαδικασία και τρόπος καταβολής

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και συνοδεύεται από βασικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νέα μόνιμη διεύθυνση. Η επιδότηση καταβάλλεται σταδιακά, ώστε να διασφαλίζεται ότι η μετεγκατάσταση ολοκληρώνεται και δεν παραμένει τυπική. Το μοντέλο σταδιακής εκταμίευσης στοχεύει στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια, περιορίζοντας τον κίνδυνο καταχρήσεων.

Ο ευρύτερος στόχος

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος συνολικής στρατηγικής για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας του πληθυσμού, την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων και την επαναφορά ανθρώπινου δυναμικού σε περιοχές με περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα.

Η επιτυχία του νέου πλαισίου θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να μετατρέψει το οικονομικό κίνητρο σε πραγματική αλλαγή ζωής για χιλιάδες πολίτες, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους ίδιους και τις τοπικές κοινωνίες που τους υποδέχονται.