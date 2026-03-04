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Πούτιν: Απειλεί με άμεσο «φρένο» στην παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη
Εμπορεύματα
22:17 - 04 Μαρ 2026

Πούτιν: Απειλεί με άμεσο «φρένο» στην παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να στραφεί σε «πιο υποσχόμενες» αγορές παγκοσμίως. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να καταθέσει στις 15 Απριλίου νομική πρόταση για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου — μια κίνηση που, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές και έγγραφο του Reuters, αναμένεται λίγες ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία.

Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Πούτιν σημείωσε ότι «νέες αγορές ανοίγονται» και πως ενδεχομένως θα ήταν πιο συμφέρον για τη Ρωσία να σταματήσει άμεσα την τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς, προκειμένου να εδραιωθεί σε αυτές. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, αλλά για «σκέψεις δυνατά», προσθέτοντας ότι θα δώσει εντολή στην κυβέρνηση να εξετάσει το ζήτημα σε συνεργασία με τις ενεργειακές εταιρείες.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του παραμένει αξιόπιστος ενεργειακός προμηθευτής και δεσμεύθηκε να συνεχίσει να τηρεί αυτή τη στάση απέναντι σε «αξιόπιστους εταίρους», όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο. Μέσα στην εβδομάδα αυξήθηκαν έως και 75%, αγγίζοντας υψηλά πολλών ετών, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις ροές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο. Τα ολλανδικά και βρετανικά συμβόλαια αναφοράς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με άλμα άνω του 40% το πρωί της Τρίτης, καθώς εντείνονται οι φόβοι για διαταραχές στην προσφορά μετά τις επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και η απόφαση του Qatar να αναστείλει την παραγωγή στο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγών LNG παγκοσμίως. Παράλληλα, η σύγκρουση στην περιοχή οδήγησε σε ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — διαύλου από τον οποίο διέρχεται σχεδόν το 20% του παγκόσμιου LNG — εντείνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

Η Ευρώπη έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, με τα αποθέματα να μειώνονται ταχέως και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί τόσο στο γεωπολιτικό όσο και στο ενεργειακό πεδίο, οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα ενεργειακής ανασφάλειας και αυξημένου κόστους.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 22:21
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