Συλλήψεις για λαθραία καπνικά προϊόντα σε Ομόνοια και Πατήσια

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 46 και 27 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Ομόνοιας, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν αρχικά τον 46χρονο πεζό στην περιοχή και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του λαθραία καπνικά προϊόντα. Σε περαιτέρω έρευνα της οικίας του, όπου βρισκόταν και η 27χρονη, κατασχέθηκαν συνολικά 3.017 συσκευασίες καπνού και 440 πακέτα τσιγάρα χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για λαθραία καπνικά προϊόντα, συνελήφθη την ίδια ημέρα και ένας 50χρονος αλλοδαπός στην περιοχή των Πατησίων, κατηγορούμενος για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Ο άνδρας εντοπίστηκε εντός καταστήματος και, κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.534 πακέτα τσιγάρα και 152 συσκευασίες καπνού χωρίς τη νόμιμη σήμανση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τον έλεγχο ο 50χρονος προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντάς τους χρηματικό ποσό, ώστε να αποφύγει τον έλεγχο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε επίσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα.