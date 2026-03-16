ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συλλήψεις για λαθραία καπνικά προϊόντα σε Ομόνοια και Πατήσια
Ειδήσεις
13:33 - 16 Μαρ 2026

Συλλήψεις για λαθραία καπνικά προϊόντα σε Ομόνοια και Πατήσια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 46 και 27 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Ομόνοιας, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν αρχικά τον 46χρονο πεζό στην περιοχή και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του λαθραία καπνικά προϊόντα. Σε περαιτέρω έρευνα της οικίας του, όπου βρισκόταν και η 27χρονη, κατασχέθηκαν συνολικά 3.017 συσκευασίες καπνού και 440 πακέτα τσιγάρα χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για λαθραία καπνικά προϊόντα, συνελήφθη την ίδια ημέρα και ένας 50χρονος αλλοδαπός στην περιοχή των Πατησίων, κατηγορούμενος για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Ο άνδρας εντοπίστηκε εντός καταστήματος και, κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.534 πακέτα τσιγάρα και 152 συσκευασίες καπνού χωρίς τη νόμιμη σήμανση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τον έλεγχο ο 50χρονος προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντάς τους χρηματικό ποσό, ώστε να αποφύγει τον έλεγχο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε επίσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Αθήνα οι κορυφαίοι επαγγελματίες της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων
Επιχειρήσεις

Στην Αθήνα οι κορυφαίοι επαγγελματίες της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων

Σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Βαγγέλης Μαρινάκης: Υπάρχει τρόπος για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία

Βαγγέλης Μαρινάκης: Υπάρχει τρόπος για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα
Ειδήσεις

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις
Ειδήσεις

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο
Ειδήσεις

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο
Ειδήσεις

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ