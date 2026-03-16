Σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο στις 110,7 μονάδες, έναντι 105,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ελαφρώς υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα (110,1 μονάδες).

Οι κύριες τάσεις της εγχώριας οικονομίας παραμένουν θετικές, με σχετική ενίσχυση στα τέλη του προηγούμενου έτους, δίνοντας ώθηση στους περισσότερους τομείς, ενώ οι πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράξεις δημιουργούν αβεβαιότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Παραμένει αχαρτογράφητο το διεθνές περιβάλλον, με νέες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία λόγω νέων εμπορικών συμφωνιών, υπό την πίεση όμως αλλαγής παραδοσιακών εμπορικών καναλιών λόγω των πολιτικών προστατευτισμού.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού μειώθηκε στο 76,3% τον Ιανουάριο (έναντι 78,4% τον Οκτώβριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 5,3 μήνες, έναντι 4,5 μήνες τον Οκτώβριο.

Αυξητικά κινήθηκαν οι επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Ιανουάριο, εκτός από τα Ορυχεία. Ειδικότερα, σημειώθηκε άνοδος 1,1% στη Μεταποίηση, πτώση κατά 16,3% για τα Ορυχεία-Λατομεία και σημαντική επέκταση για την Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (22,5%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (4,6%), ισχυρότερη στα Φαρμακευτικά προϊόντα (18,0%) και μείωση στα Βασικά Μέταλλα (-7,9%).