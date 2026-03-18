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Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέου τύπου Canadair το 2028
Ειδήσεις
15:35 - 18 Μαρ 2026

Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέου τύπου Canadair το 2028

Reporter.gr Newsroom
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«Η χώρα μας θα είναι η πρώτη παγκοσμίως το 2028 που θα παραλάβει τα νέου τύπου Canadair», υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM το πρωί της Τετάρτης, αναδεικνύοντας τον σχεδιασμό για τη συνολική αναβάθμιση του εναέριου πυροσβεστικού στόλου της χώρας και τη θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην επανεκκίνηση της παραγωγής των Canadair από το εργοστάσιο της De Havilland στον Καναδά, η οποία είχε διακοπεί για περίπου δέκα χρόνια. Όπως εξήγησε, μέσω του μηχανισμού rescEU εξασφαλίζονται δύο αεροσκάφη για τη χώρα μας, ενώ με πρόσθετη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και κρατικούς πόρους αποκτώνται ακόμη πέντε, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να προμηθευτεί συνολικά επτά νέα Canadair τύπου 515.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου τύπου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αεροσκάφη με σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, αυξημένες δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης, ακόμη και σε απαιτητικότερα περιστατικά σε σχέση με το παρελθόν. «Είναι εξελιγμένα, έχουν πολύ σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, μπορούν να πετούν ακόμα και τη νύχτα, μπορούν επίσης να μας δίνουν δυνατότητες επιτήρησης, αλλά και άμεσης επέμβασης σε πάρα πολλά περιστατικά, πιο δύσκολα σε σχέση με το παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Υπουργός επισήμανε ότι πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση επτά ακόμη αεροσκαφών τύπου 415 σε 515, με τελικό στόχο η χώρα να διαθέτει συνολικά 14 σύγχρονα αεροσκάφη αυτού του τύπου. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν στόλο που θα είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως στην κατηγορία του, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Κεφαλογιάννης διευκρίνισε ότι τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη θα αρχίσουν να παραδίδονται από τον Μάρτιο του 2027 και σταδιακά έως το 2030, ώστε να μη δημιουργηθούν ελλείψεις κατά τη διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων. Αντίστοιχα, τα καινούρια Canadair θα παραδίδονται σταδιακά από το 2028 έως και το 2031, με την Ελλάδα να προηγείται στην παραλαβή του νέου τύπου και τη Γαλλία να ακολουθεί.

Αναφερόμενος στη συνολική προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο Υπουργός σημείωσε ότι 45 ημέρες πριν από την τυπική έναρξή της πραγματοποιούνται διευρυμένες συσκέψεις σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων. Όπως είπε, στόχος των συσκέψεων αυτών είναι να αποτυπωθεί η προετοιμασία που έχει γίνει, να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να καλυφθούν τα κενά μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, παρά την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, όταν πρόκειται για φυσικά φαινόμενα θα εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα περιστατικά, γι’ αυτό και η βασική επιδίωξη παραμένει διπλή: η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο μέγιστος δυνατός περιορισμός των καταστροφικών συνεπειών σε περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων, ενόψει της έναρξης της περιόδου από την 1η Απριλίου, επισημαίνοντας ότι με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» αποσαφηνίστηκε πλήρως το πλαίσιο αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Πυροσβεστικής και πολιτών. Όπως ανέφερε, υπήρξε εξορθολογισμός των προστίμων, ενώ δίνεται και μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τον καθαρισμό, το οποίο μπορεί να φθάσει έως και τις 15 Ιουνίου, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες.

Επιπλέον, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να ανταποκριθούν στην υποχρέωση καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι όπου υπάρχει πυρκαγιά σε καθαρισμένο οικόπεδο η περιουσία προστατεύεται αποτελεσματικότερα και η επέκταση της φωτιάς είναι σαφώς πιο αργή. Αντίθετα, στα ακαθάριστα οικόπεδα, όπως είπε, οι ζημιές είναι μεγαλύτερες και η πυρκαγιά εξαπλώνεται ταχύτερα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης ενδέχεται να επηρεάσουν και την Ευρώπη, κυρίως στο επίπεδο του κόστους για καύσιμα, μεταφορές και κρατικούς προϋπολογισμούς, σημειώνοντας ότι απαιτούνται πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να στηριχθούν τα κράτη-μέλη και οι πολίτες. Αναφερόμενος, τέλος, στις προοπτικές του τουρισμού, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα μπορεί να συγκαταλέγεται στους κερδισμένους της φετινής χρονιάς, καθώς παραμένει ένας ασφαλής προορισμός, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από τη γεωπολιτική αστάθεια.

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