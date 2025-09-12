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«Πρεμιέρα» σε 6 περιοχές για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
Ειδήσεις
18:11 - 12 Σεπ 2025

«Πρεμιέρα» σε 6 περιοχές για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

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Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε δυναμικά στις 11 Σεπτεμβρίου η σχολική χρονιά για τα πρώτα 6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια που εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.). Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, φέρνει στο σήμερα την εμπειρία του δημόσιου σχολείου του μέλλοντος, μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο πρότυπων σχολείων με κοινωνικό χαρακτήρα.

Οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, αγκάλιασαν τον θεσμό, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους, επιβεβαιώνοντας το αρχικό όραμα του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία δημόσιων σχολείων ανοιχτών στην κοινωνία, που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες και ενδυναμώνουν τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν.

Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βρέθηκε στον αγιασμό των ΔΗΜ.Ω.Σ. στην Ξάνθη και σημείωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στην ακριτική Ξάνθη, για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς. Από το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο - Ημερήσιο Γυμνάσιο Ξάνθης και το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο - Γενικό Λύκειο Ξάνθης, δύο νέα ξεχωριστά σχολεία για τη δημόσια εκπαίδευση, που δημιουργήθηκαν με τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και που αποτελούν «φάρους» γνώσης και πραγματικούς οδοδείκτες προόδου για όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας. Υποδεχόμαστε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, τους οποίους θέλω να διαβεβαιώσω ότι τα παιδιά τους θα συναντήσουν ένα περιβάλλον προσεγμένο, με σύγχρονες υποδομές, νέα ψηφιακά εργαλεία και φωτεινούς χώρους, που θα κάνουν το μάθημα ακόμη πιο δημιουργικό. Οι διαδραστικοί πίνακες, τα σετ ρομποτικής, οι όμιλοι δημιουργικότητας και οι απογευματινές δραστηριότητες, έχουν ως στόχο μέσα από το νέο θεσμό του Ωνασείου Σχολείου, τα παιδιά να έχουν τις αναγκαίες ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, ενώ θέλουμε το σχολείο να είναι διαρκώς ανοιχτό στην κοινωνία. Παράλληλα, η φετινή χρονιά φέρνει και σημαντικές καινοτομίες στο περιεχόμενο της διδασκαλίας: νέα βιβλία στην Πληροφορική, εισαγωγή του μαθήματος των Οικονομικών στη Γ΄ Γυμνασίου, επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς μας και το νέο πολλαπλό βιβλίο που θα αξιολογηθεί στην πράξη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Ξάνθης, ανήκει στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στην ασφάλεια δεδομένων, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν με υπευθυνότητα το νέο αυτό εργαλείο που πρέπει να λειτουργεί ως βοηθός και όχι ως αυτοσκοπός. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Ωνάση και τον Πρόεδρό του, κύριο Παπαδημητρίου, για τη στρατηγική τους συμβολή σε αυτό το νέο θεσμό και γενικά στη δημόσια εκπαίδευση. Με τη συνεργασία Πολιτείας και κοινωνίας, δείχνουμε στην πράξη ότι η δημόσια παιδεία δεν μένει στάσιμη - εξελίσσεται, δυναμώνει και προσφέρει σε κάθε παιδί το σχολείο που του αξίζει. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, μια δημιουργική και γόνιμη χρονιά. Να αξιοποιούν κάθε μέρα, να προσέχουν ο ένας τον άλλο και να απολαμβάνουν τη μοναδική εμπειρία της σχολικής ζωής. Καλή σχολική χρονιά!».

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που σήμερα, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Ωνάση που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια, συμμετέχω στην πρώτη ημέρα της χρονιάς για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Το σημαντικό αυτό έργο ξεκίνησε πριν από μόλις έξι μήνες, όταν ψηφίστηκε από την Βουλή ο σχετικός νόμος με υπερκομματική πλειοψηφία. Δουλεύοντας εντατικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε λίγες μόνο εβδομάδες, μπορέσαμε να παραδώσουμε συνολικά δώδεκα σχολεία. Με την σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οργανώθηκαν και όλα τα διοικητικά ζητήματα που αναπόφευκτα υπήρχαν. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές: Νέα θρανία, νέα κουφώματα, φωτισμός και ριζική ανακαίνιση. Νέος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με δεκάδες υπολογιστές, νέοι διαδραστικοί πίνακες και πολλά άλλα. Όμως, η υλική υποδομή είναι μόνο το θεμέλιο. Για εμάς πιο μεγάλη σημασία έχουν οι μαθητές και οι καθηγητές. Οι εκπαιδευτικοί είναι που κάνουν το καλό σχολείο και όχι οι όμορφα βαμμένοι τοίχοι. Είμαστε στο πλευρό τους, ώστε να τους στηρίξουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Αντίστοιχα – και σε συνεργασία μαζί τους και με τις κατά τόπους Διευθύνσεις - θα θέλαμε να οργανωθούν δράσεις που θα είναι ανοιχτές και στα όμορα σχολεία και στην τοπική κοινωνία ευρύτερα, επιβεβαιώνοντας ότι τα ΔΗΜ.Ω.Σ. παραμένουν ανοιχτά στη γειτονιά και στην κοινωνία. Συνολικά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα Ωνάσεια Σχολεία θα είναι καταλύτης, ώστε να γίνουν ακόμη καλύτερα και τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία της χώρας. Καλή νέα σχολική χρονιά σε όλους και όλες!».

Από τα μέσα του καλοκαιριού, ξεκίνησαν εντατικές εργασίες αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, ώστε όλες οι μονάδες να είναι έτοιμες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε διάστημα μόλις 40 ημερών, ολοκληρώθηκαν έργα σε κτηριακές εγκαταστάσεις και σχολικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ., δημιουργώντας ένα αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένο, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την ανακαίνιση προαύλιων και κοινόχρηστων χώρων, εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας, τη μερική ανακαίνιση γραφείων διδακτικού προσωπικού, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων, αλλά και την τοποθέτηση σύγχρονου ψηφιακού εξοπλισμού, όπως διαδραστικών πινάκων και ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα ακολουθήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις, όταν και όπου κριθεί αναγκαίο.

Έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κάλυψη των όποιων εκπαιδευτικών κενών. Η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίθηκε δυναμικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε η Διοικούσα Επιτροπή των ΔΗΜ.Ω.Σ., με 11.000 αιτήσεις να έχουν υποβληθεί από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Σε κάθε σχολική μονάδα, οι καθηγητές θα εκπαιδευθούν στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και διαδραστικών πινάκων. Θα πραγματοποιηθούν επίσης συναντήσεις συνεργασίας και έμπνευσης με τους εκπαιδευτικούς των ΔΗΜ.Ω.Σ σχετικές για τη λειτουργία των Ομίλων και Συνόλων, καθώς και ειδικό πρόγραμμα σχετικά με τις συμπεριληπτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη διαχείριση της ετερογένειας στη σχολική τάξη και την προαγωγή ισότιμης μάθησης.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία των Ομίλων και των Συνόλων, με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό, αλλά και καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Με στόχο τη διατήρηση ενός αρμονικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος προβλέπεται για κάθε ζεύγος ΔΗΜ.Ω.Σ. θέση, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και σχολικού νοσηλευτή, ενώ θα λειτουργεί 24ωρη υπηρεσία φύλαξης, ώστε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να αισθάνονται ασφάλεια σε κάθε βήμα της σχολικής τους ζωής.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, η Σοφία Λαμπροπούλου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΔΗΜ.Ω.Σ., δήλωσε: «Η λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας συλλογικής, συντονισμένης προσπάθειας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου σχολείου ανοιχτού στις ανάγκες της κοινωνίας, με πυρήνα του τη μάθηση, τη συνοχή και τον σεβασμό, προσφέροντας προοπτικές για κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Διοικούσα Επιτροπή παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτό το όραμα. Από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας των σχολείων, είμαστε δίπλα σε κάθε εκπαιδευτικό, κάθε μαθητή και μαθήτρια και κάθε γονιό, πρόθυμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση, με ευελιξία, συνεχή διάλογο και ανοιχτό αναστοχασμό. Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής, εύχομαι Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους!».

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