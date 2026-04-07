Δίκη Τέμπη: Παρέμβαση εισαγγελίας για το «Γαιόπολις» - Έλεγχος νομιμότητας και προσβασιμότητας

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κτίριο «Γαιόπολις», όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, έπειτα από καταγγελίες συγγενών των θυμάτων.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η διενέργεια της προκαταρκτικής έχει την έννοια της κατεπείγουσας που σημαίνει ότι θα τρέξει άμεσα, με δεδομένο πάντα ότι πέφτει μέσα στις διακοπές του Πάσχα.

Η εισαγγελική εντολή περιλαμβάνει αίτημα προς την Πολεοδομία του Δήμου Λαρισαίων για την προσκόμιση των οικοδομικών αδειών του κτιρίου, τυχόν τροποποιήσεων και εγκεκριμένων αλλαγών χρήσης σε «Δικαστική Αίθουσα». Ζητούνται επίσης στοιχεία για την τοποθέτηση καθισμάτων και οθονών στο ισόγειο αίθριο, καθώς και φωτογραφικά ντοκουμέντα του φακέλου των αδειών από την ανέγερση έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων.

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας ζητείται ο φάκελος πυροπροστασίας, ώστε να διαπιστωθεί αν η νέα διαμόρφωση πληροί όλες τις διατάξεις πυρασφάλειας για χώρους συνάθροισης κοινού. Παράλληλα, ορίστηκε πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για επιτόπια αυτοψία και σύνταξη έκθεσης σχετικά με τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων, την επάρκεια της αίθουσας του 1ου ορόφου και του ισογείου, την προσβασιμότητα ΑμεΑ, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που κρίνεται αναγκαίο.

Σε συμπληρωματική παραγγελία, ζητείται από αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ενημερώσει για τις τεχνικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ώστε η αίθουσα να καταστεί κατάλληλη για χρήση στη δίκη.

Η εξέταση κρίνεται κατεπείγουσα και θα διεξαχθεί άμεσα, παρά τις διακοπές του Πάσχα, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της καταλληλότητας του χώρου για τη δικαστική διαδικασία.