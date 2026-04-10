Το ωράριο των καταστημάτων Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Με μειωμένο ωράριο λειτουργούν τη Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα μεγάλη Παρασκευή (10/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 13:00 το απόγευμα έως τις 19:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές.

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Τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:



- Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00



- Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω αργίας.