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Το ωράριο των καταστημάτων Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο
Ειδήσεις
08:57 - 10 Απρ 2026

Το ωράριο των καταστημάτων Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Reporter.gr Newsroom
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Με μειωμένο ωράριο λειτουργούν τη Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα μεγάλη Παρασκευή (10/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 13:00 το απόγευμα έως τις 19:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhoqbr1yxdtd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

- Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

- Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω αργίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 10:05
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