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Ελληνικό Μετρό - Τέλος στο «μυστήριο» της Κυψέλης: Ήταν μείγμα εδαφικού πολφού και αφρού λόγω ανασκαφών
Ειδήσεις
17:02 - 16 Απρ 2026

Ελληνικό Μετρό - Τέλος στο «μυστήριο» της Κυψέλης: Ήταν μείγμα εδαφικού πολφού και αφρού λόγω ανασκαφών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έδωσε διευκρινίσεις για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην Κυψέλη, βάζοντας τέλος στο μυστήριο γύρω από το υλικό που κάλυψε δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν επρόκειτο για διαρροή τσιμέντου, αλλά για εδαφικό πολφό που συνδέεται με τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Η εταιρεία εξηγεί ότι κατά τη διάνοιξη της σήραγγας με τη χρήση TBM (μετροπόντικα), εγχέεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες ειδικός αφρός με χημικά πρόσμικτα. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την εξισορρόπηση των πιέσεων του εδάφους και την προστασία των υπερκείμενων υποδομών.

Στην περίπτωση της Κυψέλης, το μείγμα εκσκαφής και αφρού φαίνεται πως διέφυγε μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, καταλήγοντας αρχικά σε αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου και στη συνέχεια σε κοντινούς δρόμους.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ συνεργεία προχώρησαν σε καθαρισμό της περιοχής, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Στην απάντηση της η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. αναφέρει συγκεκριμένα:

«Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.

Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuaxo56shax?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/04/2026 - 19:01
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