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Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση προγραμματίζει συνέδριο για τη δημοσιογραφία στη Γάζα χωρίς εκπροσώπους των Παλαιστινίων
Ειδήσεις
14:57 - 23 Απρ 2026

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση προγραμματίζει συνέδριο για τη δημοσιογραφία στη Γάζα χωρίς εκπροσώπους των Παλαιστινίων

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ, «την αγανάκτησή τους εκφράζουν οι συνάδελφοι στο Συνδικάτο Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων (PJS) για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) προγραμματίζει συνέδριο σχετικά με το μέλλον της δημοσιογραφίας στη Γάζα χωρίς να προσκαλέσει τους νόμιμους εκπροσώπους των Παλαιστινίων δημοσιογράφων».        

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του PJS, το οποίο προώθησε στην ΕΣΗΕΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιογράφων (ΕΟΔ).

«Συνέδριο της EBU για το «Μέλλον της Δημοσιογραφίας στη Γάζα» χωρίς εκπροσώπους των παλαιστινιακών ΜΜΕ

Η Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων (PJS) και το Ευρωπαϊκό της Παράρτημα εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να διοργανώσει συνέδριο με τίτλο «Το Μέλλον της Δημοσιογραφίας στη Γάζα», σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό και μιντιακό πλαίσιο, χωρίς να προσκαλέσει ή να συμπεριλάβει εκπροσώπους του παλαιστινιακού δημοσιογραφικού χώρου: την PJS, την Ένωση Εκδοτών, την Ένωση Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθμών και όλους τους παλαιστινιακούς οργανισμούς Μέσων Ενημέρωσης.

Το συνέδριο αυτό της EBU θυμίζει το ευρωπαϊκό αποικιοκρατικό παρελθόν όπου αποφάσεις για το μέλλον λαών λαμβάνονταν με πλήρη αδιαφορία για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους. Αποτελεί εκδήλωση μιας υπεροπτικής νοοτροπίας που αντιμετωπίζει τους Παλαιστινίους ως αντικείμενα και όχι ως ουσιαστικούς εταίρους στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον τους. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το μέλλον του τομέα των ΜΜΕ στη Γάζα είναι πολιτικά, ηθικά και επαγγελματικά απαράδεκτη, εάν οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων δημοσιογράφων και Μέσων δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας που διαμορφώνει το όραμα και τη μελλοντική του κατεύθυνση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόφαση της EBU να διοργανώσει αυτό το συνέδριο δεν αποτελεί γνήσια πρωτοβουλία στήριξης των Παλαιστινίων δημοσιογράφων και του μιντιακού τομέα, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει πλήρως. Αντίθετα, πρόκειται για μια προσπάθεια «εξωραϊσμού» της απόφασής της να επιτρέψει στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα «KAN» να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί περίπου δύο εβδομάδες μετά το εν λόγω συνέδριο. Η EBU επιχειρεί να προβάλει προς τα μέλη της και το ευρωπαϊκό κοινό μια εικόνα ενδιαφέροντος για τη δοκιμασία των παλαιστινιακών ΜΜΕ, ενώ στην πράξη τα αποκλείει από τη συζήτηση.

Πέντε ευρωπαϊκοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision: η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ισλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Σλοβενία. Η ηθική τους στάση αντικατοπτρίζει μια πραγματική δέσμευση για λογοδοσία και αποφυγή συνενοχής στον εξωραϊσμό εγκλημάτων. Επαινούμε τη στάση τους ως ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθυνών.

Η απόφαση της EBU να επιτρέψει τη συμμετοχή της KAN στη Eurovision συνιστά ντροπιαστική αδιαφορία για τη γενοκτονία που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός. Παράλληλα, της προσδίδει επαγγελματική νομιμοποίηση, παρά τα ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός μιντιακού συστήματος που συγκαλύπτει εγκλήματα πολέμου και πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Κατά συνέπεια, η Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων και το Ευρωπαϊκό της Παράρτημα δηλώνουν τα εξής:

Απορρίπτουν κάθε πρωτοβουλία για το μέλλον του παλαιστινιακού μιντιακού τομέα χωρίς ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των παλαιστινιακών εκπροσώπων.

• Οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων δημοσιογράφων και ΜΜΕ είναι οι δικαιούχοι: αυτοί θα καθορίσουν τις προτεραιότητες και θα ηγηθούν της ανασυγκρότησης του τομέα τους.

• Καλούν την EBU να αναθεωρήσει τη στάση της και να αναλάβει τις ηθικές και επαγγελματικές της ευθύνες σχετικά με τα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

• Ζητούν άμεση διεθνή δράση για την προστασία των Παλαιστινίων δημοσιογράφων και την απόδοση ευθυνών σε όσους στοχοποιούν και σκοτώνουν δημοσιογράφους.

• Καλούν τα ευρωπαϊκά δημόσια ΜΜΕ και τις ενώσεις δημοσιογράφων να σταθούν αλληλέγγυα στους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους και να απορρίψουν την εκμετάλλευση του πόνου τους για πολιτικούς σκοπούς.

Δηλώνουμε τη σταθερή μας θέση ότι ο παλαιστινιακός μιντιακός τομέας δεν αποτελεί χώρο διεθνούς επιβολής. Δεν θα περιθωριοποιηθεί ούτε θα φιμωθεί. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αγώνα του λαού μας για ελευθερία και δικαιοσύνη.

Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων – Ευρωπαϊκό Παράρτημα»

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 15:03
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