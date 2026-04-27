Τέμπη: Νέες εντάσεις στη δίκη - Διεκόπη για την Τρίτη (28/4) η διαδικασία

Η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που διεξάγεται στη Λάρισα, σημαδεύτηκε από νέες εντάσεις κατά τη σημερινή διαδικασία (27/4).

Σημειώνεται ότι η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη (28/4) στην αίθουσα «Γαιόπολις», με επίκεντρο τις ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με τις δηλώσεις παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη αξίωσης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Η παράσταση στρέφεται κατά του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, δύο συναδέλφων του της απογευματινής βάρδιας, καθώς και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ζήτησε προθεσμία ώστε να μελετήσει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και να διατυπώσει τις αντιρρήσεις της.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των συνηγόρων για τη διάρκεια της προθεσμίας, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο χρόνος έως την αυριανή δικάσιμο δεν επαρκεί για την προετοιμασία τους. Τελικά, το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για αύριο Τρίτη, ενώ ανακοινώθηκε ότι η επόμενη δικάσιμος θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λόγω και των απαιτούμενων διαρρυθμίσεων στην αίθουσα.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος πολυτραυματία Λουκάς Αποστολίδης ζήτησε την απομάκρυνση αστυνομικών από τις θέσεις που προορίζονται για τους κατηγορούμενους.

Στη σημερινή συνεδρίαση παρέστησαν 6 κατηγορούμενοι, σε σύνολο 36.

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Hellenic Train και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, πράξη από την οποία φέρεται να προέκυψε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, κατά εξακολούθηση και από κοινού.

Οι 35 κατηγορούνται επίσης για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία παράβασης καθήκοντος.

Τέλος, η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου για ηθική βλάβη βασίζεται, σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στην προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και στην προσβολή του έννομου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

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