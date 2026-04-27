ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τέμπη: Νέες εντάσεις στη δίκη - Διεκόπη για την Τρίτη (28/4) η διαδικασία
Ειδήσεις
14:01 - 27 Απρ 2026

Τέμπη: Νέες εντάσεις στη δίκη - Διεκόπη για την Τρίτη (28/4) η διαδικασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που διεξάγεται στη Λάρισα, σημαδεύτηκε από νέες εντάσεις κατά τη σημερινή διαδικασία (27/4).

Σημειώνεται ότι η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη (28/4) στην αίθουσα «Γαιόπολις», με επίκεντρο τις ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με τις δηλώσεις παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη αξίωσης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Η παράσταση στρέφεται κατά του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, δύο συναδέλφων του της απογευματινής βάρδιας, καθώς και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ζήτησε προθεσμία ώστε να μελετήσει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και να διατυπώσει τις αντιρρήσεις της.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των συνηγόρων για τη διάρκεια της προθεσμίας, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο χρόνος έως την αυριανή δικάσιμο δεν επαρκεί για την προετοιμασία τους. Τελικά, το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για αύριο Τρίτη, ενώ ανακοινώθηκε ότι η επόμενη δικάσιμος θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λόγω και των απαιτούμενων διαρρυθμίσεων στην αίθουσα.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος πολυτραυματία Λουκάς Αποστολίδης ζήτησε την απομάκρυνση αστυνομικών από τις θέσεις που προορίζονται για τους κατηγορούμενους.

Στη σημερινή συνεδρίαση παρέστησαν 6 κατηγορούμενοι, σε σύνολο 36.

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Hellenic Train και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, πράξη από την οποία φέρεται να προέκυψε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, κατά εξακολούθηση και από κοινού.

Οι 35 κατηγορούνται επίσης για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία παράβασης καθήκοντος.

Τέλος, η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου για ηθική βλάβη βασίζεται, σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στην προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και στην προσβολή του έννομου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di3v58u77zft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στήριξη €200 εκατ. στη γεωργία από Εθνική Τράπεζα και ΕΤΕπ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στήριξη €200 εκατ. στη γεωργία από Εθνική Τράπεζα και ΕΤΕπ

διαΝΕΟσις: Τα έξι βαρίδια που κρατούν «χαμηλά» τον αγροτικό τομέα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

διαΝΕΟσις: Τα έξι βαρίδια που κρατούν «χαμηλά» τον αγροτικό τομέα

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Άνω των $100 το Brent στη σκιά του διπλωματικού αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Άνω των $100 το Brent στη σκιά του διπλωματικού αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»
Πολιτική

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας
Πολιτική

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές
Πολιτική

Η Κωνσταντοπούλου έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει: Σάλος στη Βουλή με καταγγελίες για ψυχιατρικές αναφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ