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Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον
Εργασιακά
12:08 - 18 Ιουν 2026

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Reporter.gr Newsroom
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Στο χαιρετισμό του στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις» ο Γιάννης Στουρνάρας έθεσε ένα ηχηρό προβληματισμό, λέγοντας ότι οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους.

Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε ιδιαίτερα στον δεύτερο πυλώνα των Επαγγελματικών Ταμείων που αποκτά υπόσταση στην Ελλάδα και επισήμανε πως η Ευρώπη κινείται ήδη και σε τρίτο πυλώνα.

Οι τρεις πυλώνες ασφάλισης είναι όπως είπε η δημόσια σύνταξη, η επαγγελματική ασφάλιση και η ιδιωτική αποταμίευση. «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο δεύτερος πυλώνας των Επαγγελματικών Ταμείων αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο», σημείωσε.

Και πρόσθεσε πως «η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μέσω της αξιοποίησης των αποθεματικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των κρατών-μελών σε επίπεδο λειτουργίας αλλά και εποπτικής προσέγγισης», είπε ακόμα.

Για την Ελλάδα τόνισε πως «ακολουθεί πλέον πιο ενεργά αυτή την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Με τον νόμο 5078/2023, το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης έγινε περισσότερο ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εποπτείας και διακυβέρνησης. Ενισχύθηκαν οι απαιτήσεις διαφάνειας, οι κανόνες επενδυτικής πολιτικής, και η εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος διενεργείται με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ασφαλισμένων.

Ωστόσο, παρά τη θετική δυναμική, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στο βαθμό που απαιτείται. Ταυτόχρονα, το μικρό μέγεθος πολλών Ταμείων δυσχεραίνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης εργοδοτών και ασφαλισμένων προς τον θεσμό.

Με 27 μόλις Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και περίπου 55 χιλιάδες μέλη στο τέλος του 2025, γίνεται σαφές ότι ο θεσμός βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές προοπτικές και τη δυναμική που παρουσιάζει ο Πυλώνας Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Διαχρονική πρόκληση

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε πως η προσπάθεια μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελούσε διαχρονικά μία σύνθετη πρόκληση, καθώς επηρεάζεται από τη δημογραφική γήρανση και τις αυξανόμενες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις.

«Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα, μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενεακής δικαιοσύνης. Παράλληλα, οι αυξημένες προσδοκίες για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότηση αναδεικνύουν τα περιορισμένα περιθώρια του Πρώτου Πυλώνα να καλύψει μόνος του τις μελλοντικές ανάγκες», πρόσθεσε και κλείνοντας ανάφερε:

«Σε αυτό το περιβάλλον, ο κεφαλαιοποιητικός Δεύτερος Πυλώνας μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη σύνδεση εισφορών και παροχών, την αίσθηση διαφάνειας και τις προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων. Ωστόσο, η επιτυχία του προϋποθέτει ισχυρό εποπτικό πλαίσιο, θεσμικές εγγυήσεις και ουσιαστική ενημέρωση των ασφαλισμένων, ώστε να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη, η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνοχή του συνταξιοδοτικού συστήματος».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 12:28
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