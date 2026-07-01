Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με απώλειες την Τετάρτη (1/7), καθώς η γεωπολιτική κατάσταση και η νομισματική πολιτική παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 0,3% στις 639.75 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα βασικά χρηματιστήρια της περιοχής να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο βρετανικός δείκτης FTSE υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,19% στις 10,477.61 μονάδες, ενώ σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC χάνοντας 0,79% στις 8,337.29 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX «διασώθηκε» από τη γενικότερα πτωτική αυτή ημέρα, καταγράφοντας μικρή άνοδο 0,25% στις 25,041.11 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ έχασε 0,34% στις 19,406.60 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου καταγράφοντας μικρή υποχώρηση 0,15% στις 51,603.50 μονάδες.

«Οι αγορές μετοχών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Fed να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων», δήλωσε σε σημείωμά του το απόγευμα της Τετάρτης ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

«Οι αγορές αποτιμούν επί του παρόντος πιθανότητα 29,4% για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα, μειωμένη από το 34,2% της προηγούμενης εβδομάδας. Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να είναι θετικό για τις μετοχές, ωστόσο αυτό που ανησυχεί τους επενδυτές είναι η προοπτική μιας αύξησης επιτοκίων προς το τέλος του έτους. Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς φαίνεται αποφασισμένος να μην τροφοδοτεί μια συνεχή συζήτηση για την κατεύθυνση των επιτοκίων, όμως οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν οποιαδήποτε ένδειξη πληροφορίας».